Корпорация продает молочный комбинат в Воронежской области



Фото РИА Новости

Компания PepsiCo намерена продать Аннинский молочный комбинат, расположенный в Воронежской области, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. Иформацию о продаже актива подтвердила директор по коммуникациям PepsiCo Марина Зибарева.

По ее словам, решение о продаже предприятия принято в рамках оптимизации производственных мощностей, принадлежащих компании. Предполагается, что после продажи профиль предприятия будет сохранен. До этого же момента завод будет, как и прежде, заниматься производством питьевого молока.

Воронежский завод был построен в 1977 году, сегодня на нем работают около 170 человек. В среднем в 2016 году предприятие перерабатывало около 200 т сырого молока в сутки, или 80 тыс. т за год. При этом основную часть сырья заводу приходится закупать в других регионах: доля местных поставщиков составляла всего 10%.

Предприятие в Воронежской области станет третьим активом в России, от которого отказывается PepsiCo. В 2015 году корпорация закрыла завод в Раменском, специализирующийся на производстве соков и нектаров, а также продала новосибирский завод по производству бутилированной воды и прохладительных напитков «Соболь аква».