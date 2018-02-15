Расходы на продвижение Pepsi и Gatorade удвоятся

PepsiCo скорректирует рекламный бюджет в пользу ключевых брендов из категории газированных напитков, таких как Pepsi и Gatorade. Расходы на их продвижение будут удвоены, сообщает The Drum. Такое решение связано с проседанием американского бизнеса — в IV квартале выручка от продажи напитков в США снизилась на 3%. Между тем данное направление обеспечивает треть всех доходов компании. Общая квартальная выручка PepsiCo осталась на прежнем уровне.

О планах компании можно судить о брендах, которые появляются в эфире Super Bowl. В прошлом году ставка делалась на «здоровую» продукцию, активно рекламировалась бутилированная вода Lifewtr. В 2018-м на Супербоуле было представлено сразу два бренда — Mountain Dew и Doritos.

Финдиректор PepsiCo Хью Джонстон подтвердил, что бюджеты больших брендов вырастут и компания надеется на положительный эффект от этого решения. По его словам, последовательно, квартал за кварталом, рекламные кампании окажут влияние на бизнес-результаты.

PepsiCo займется и шоппер-маркетингом, чтобы улучшить видимость продукции на полках магазинов. В планах также запуск новой кампании «Поколения» для Pepsi и увеличение бюджета на вывод бренда Mountain Dew Ice. PepsiCo намерена увеличивать инвестиции в e-commerce, исследования и разработку, digital маркетинг и соцсети, чтобы искать новые способы коммуникации с аудиторией. Кроме того, компания активно развивает направление больших данных и прогнозной аналитики, чтобы сделать свои предложения более релевантными и динамичными.

Аналогичным путем идет и Unilever, напоминает издание. FMCG-гигант сэкономил порядка 250 млн евро и во втором полугодии 2017 года направил их на шоппер-маркетинг.