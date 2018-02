Все ролики с главного рекламного события года

Финальный матч Super Bowl LII позади, «Орлы» победили «Патриотов», Bud Light пора готовить бесплатное пиво для Филадельфии. Зрители же наконец увидели все рекламные ролики, подготовленные для них брендами.

Toyota. Автомобильный бренд не обошелся без некоторой патетики и сочинил гимн мобильности. В первом ролике Saatchi & Saatchi и Dentsu отдали должное упорству и мужеству лыжницы, паралимпийской чемпионки Лорен Вулстенкрофт. В гимне мобильности компания утверждает: пока мы двигаемся, нет ничего невозможного. В ролике «Одна команда» Супербоул стирает различия между друзьями — представителями четырех конфессий.

Sprint прорекламировал безлимитный тариф с помощью незадачливого ученого и целой компании роботов-насмешников. Они убеждают своего создателя, что тот неразумно тратит деньга на связь. За креатив отвечало Droga5.

Авиакомпания Turkish Airlines сняла вдохновляющее видео с Мехметом Озом, ведущим «Шоу доктора Оза». Он призывает путешествовать, чтобы разбудить все пять чувств.

Средневековые страсти Bud Light мы увидели задолго до игры, так что остается только пересмотреть забавные ролики и покричать Philly Philly. Агентство: Wieden+Kennedy New York.

M&M’s очеловечил своего персонажа, и его новый образ удивительно напоминает Дэнни де Вито. Агентство: BBDO New York.

Ram Tracks и Goodby Silverstein & Partners представили два противоречивых ролика. Один — с суровыми исландскими викингами, которые решили посмотреть Super Bowl и отправились в опасное путешествие под хит We Will Rock You. Второй вызвал волну критики из-за использования речи Мартина Лютера Кинга в коммерческих целях.

Wendy’s потроллила McDonald’s за «любовь» к замороженному мясу: «Айсберг, который потопил «Титаник», тоже был заморожен». Компания напомнила, что она использует только свежее мясо, и предложила зрителям почувствовать разницу.

Бывший игрок NFL, актер и спортивный аналитик Хоуи Лонг примерил Skechers Wide Fit Sport и признал, что по удобству они сравнимы с полетом в бизнес-классе.

В рекламе Doritos и Mountain Dew зажигают Морган Фриман и Питер Динклэйдж. Как и было обещано, рэп-баттл получился весьма эпичным. Для поединка участники позаимствовали голоса Баста Раймса и Мисси Эллиот. Агентство: Goodby Silverstein & Partners.

Tide и Saatchi & Saatchi New York высмеяли все клише, которые бренды приберегают для Super Bowl. Досталось автомобильным производителям, пивоварам, Old Spice и даже Мистеру Проперу. Ведь если внимательно посмотреть — то рекламой Tide является любой ролик, где присутствуют люди в одежде.

Avocados From Mexico попытались создать идеальный мир, полный гармонии, но что-то пошло не так. Без чипсов и Wi-Fi благополучие рушится в один миг.

Крис Пратт так увлекся подготовкой к съемкам в рекламе Michelob Ultra, что немного потерял связь с реальностью.

Kia вернул молодость Стиву Тайлеру. Под звуки хита Dream On лидер Aerosmith садится в Kia Stinger и переносится в прошлое, с густой шевелюрой и толпами поклонниц.

T-Mobile создал оду равноправию, которое возможно только в младенчестве.

Бренд Stella Artois провел социальный эксперимент, участникам которого предложили потерпеть и пожить 6 часов без воды — например, в ресторане или в отеле. Недовольным посетителям Мэтт Деймон тут же объяснил, как трудно приходится миллионам людей без чистой воды.

Hyundai посвятил рекламу своей инициативе Hope On Wheels, направленной на борьбу с раком у детей. В ролике металлодетекторы на стадионе превратились в детекторы надежды. Бренд решил устроить встречу владельцев автомобилей с людьми, которым помогли пожертвования.