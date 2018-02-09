По утверждению производителя, напитки Bubly не имеют подсластителей и содержат минимум калорий

PepsiCo представила новый бренд несладких напитков Bubly. Газированная вода с разными вкусами, среди которых яблочный, клубничный и манго, упакована в яркие улыбающиеся баночки с приветственными надписями на ключах, сообщает The New York Times.

Производитель делает ставку на новый напиток, созданный специально для миллениалов, так как Bubly обладает только натуральными вкусами, не имеет подсластителей и содержит минимум калорий, что соответствует запросам современных потребителей.

В компании отметили, что в последние годы продажи газировки значительно снижаются, так как покупатели в борьбе за здоровый образ жизни всё чаще отказываются от сладких напитков в пользу простой воды. Так, в 2016 году впервые объемы продаж бутилированной воды превысили продажи газированной. И если в Европе такой тренд сохраняется уже несколько лет, то в США мода на здоровые продукты только начинает зарождаться.

Несмотря на изменившиеся вкусы потребителей, продажи PepsiCo и Coca-Cola в прошлом году достигли исторических максимумов, отчасти потому, что они смогли сохранить или даже увеличить цены на газировку. У PepsiCo, которая включает популярные бренды Gatorade, Tropicana, Doritos, Lay’s и Aquafina, продажи составили 63 млрд. долларов в 2016 году.

«Мы увидели возможность сделать новый продукт, который бы отвечал потребностям потребителя. И мы создали Bubly, чтобы обеспечить потребителей вкусной, ароматной, несладкой газированной водой в веселой, яркой упаковке», – сообщил Тод Каплан, вице-президент компании PepsiCo в Северной Америке.

К презентации нового бренда компания подошла крайне серьёзно: Bubly появится на полках магазинов 4 марта, одновременно с этим запустится рекламная кампания, которая будет транслироваться, в том числе, во время церемонии награждения премии «Оскар».

Напомним, год назад в портфеле PepsiCo появился премиум-бренд LIFEWTR. Это очищенная вода с электролитами, которая стала своего рода ответом на успех Coca-Cola с её брендом Smartwater.