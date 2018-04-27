СППИ/ГИПП объединит издателей и распространителей прессы, полиграфистов и продавцов бумаги

На российском издательском рынке появилась организация, призванная защищать интересы печатной отрасли. О вхождении в Союз предприятий печатной индустрии (СППИ/ГИПП) заявили Союз издателей «ГИПП», Ассоциация распространителей печатной продукции, Союз издателей «НАИ», Союз бумажных оптовиков, Межрегиональная ассоциация полиграфистов.

Его президентом избран Сергей Моисеев (Председатель Совета директоров ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»), исполнительным директором — Елена Шитикова (исполнительный директор ГИПП).

Новая структура призвана лоббировать интересы представителей всей отраслевой цепочки в органах власти. СППИ/ГИПП также планирует выработать новую модель партнёрских отношений между предприятиями, задействованными в создании и распространении прессы. В Наблюдательный совет СППИ/ГИПП вошли представители Госдумы, Минсвязи, Роспечати.

«Отдельные звенья издательского рынка уничтожаются по одному, поэтому издатели, дистрибьюторы, полиграфисты и бумажники-оптовики должны понимать, что в связке будет проще. Рынок нуждается в саморегулировании, и если мы не договоримся между собой, он может просто развалиться. Кроме того, созданное общественное объединение будет выступать от имени всего рынка: представлять свои интересы СППИ/ГИПП доверили более 300 организаций с общей капитализацией в десятки миллиардов долларов», — говорит исполнительный директор Союза Елена Шитикова.

Одним из первых мероприятий СППИ/ГИПП стала встреча с руководством Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Ее участники договорились о сотрудничестве между издателями/дистрибьюторами и торговыми сетями. А 24 апреля в Центральном Доме журналиста прошел совместный круглый стол СППИ/ГИПП и Союза журналистов России, посвященный проблемам рынка распространения прессы, на котором была принята программа совместных действий в поддержку индустрии печатных СМИ.