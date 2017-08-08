«Regatta Media Cup» пройдет в столичном яхт-клубе Royal Yacht Club 18 августа 2017 года

SPORT MEDIA ALLIANCE предлагают своим партнерам и клиентам попробовать свои силы в составе команд в настоящей парусной гонке. Принимать гостей традиционно будет столичный яхт-клуб Royal Yacht Club.

Вторая по счету, но первая после слияния SportMediaGroup и FitnessMedia парусная регата обещает быть еще более масштабной, спортивной и запоминающейся.

В этом году участникам посчастливится соревноваться на профессиональных яхтах класса J/70. Это большая спортивная динамичная яхта, доставит удовольствие новичкам и удивит уже опытных гонщиков. И, конечно же, навсегда влюбит в парусный спорт тех, кто больше любит наблюдать за парусами с берега.

«Regatta Media Cup» в Royal Yacht Club уникальным образом объединяет в себе атмосферу спортивного праздника и делового общения. Своеобразная бизнес-встреча специалистов рекламного мира, предоставляет отличную возможность для рекламодателей и агентств обсудить решения актуальных задач, обменяться идеями и планами, завести новые полезные контакты.