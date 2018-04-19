FMCG-гигант приобретет подразделение Merck по производству безрецептурных препаратов

Procter & Gamble подписал соглашение с немецкой Merck о покупке подразделения Consumer Health. Оно выпускает безрецептурные препараты под брендами Nasivin, Neurobion, Dolo-Neurobion, Femibion, Bion3, Seven Seas и Kytta. Бизнес дополнит существующее портфолио P&G, включающее Vicks, Metamucil, Pepto-Bismol, Crest и Oral-B.

Сумма сделки составит 3,4 млрд евро (4,2 млрд долларов), стороны планируют закрыть ее к концу 2018 года. Приобретение позволит P&G расширить географию и охват безрецептурной категории на крупнейших рынках.

Бренды Merck предлагают решения для облегчения болей в мышцах, суставах, спине, головной боли, простуды, а также для поддержания активности и подвижности. Всего подразделение Consumer Health выпускает более 900 наименований, его продукция представлена в 44 странах. Основные рынки сбыта — Европа, Латинская Америка и Азия.

После продажи Merck сосредоточится на трех оставшихся направлениях: Healthcare, Life Science и Performance Materials, что подчеркивает ее приверженность науке и технологиям.