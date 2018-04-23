Otto Group будет работать только в немецкоязычных странах

Онлайн-магазины одежды и товаров для дома Quelle и Otto закроются в России. Такое решение принято в рамках глобальной стратегии компании, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Otto Group в России Мартина Ширера.

Теперь фирма будет работать только в немецкоязычных странах. При этом в российском сегменте сохранятся такие бренды, как Bonprix, и логистические и маркетинговые сервисы для брендов Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer. Ширер не исключил, что в будущем площадка может вновь выйти на международный уровень.

По данным Data Insight, Quelle.ru и Otto.ru в совокупности занимали в России седьмое место по продажам среди онлайн-магазинов одежды и обуви. Но в последний год площадки демонстрировали кратное отставание в росте продаж от отечественных лидеров сегмента Wildberries и Lamoda. Для сравнения: продажи Wildberries выросли за тот же период на 40% и достигли 63,8 млрд руб.

Otto Group работала в России с 1990 года. В число её активов входят ООО «Директ Каталог Сервис» (каталоги Otto, Witt, Bonprix), Nadom Group и приобретенная в 2009 году Quelle Russia, а также логистические ООО «Бизнес Сервис» и ООО «Промопост», расположенные в Твери.