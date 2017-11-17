Отечественные СМИ не будут показывать соревнования если российских спортсменов не допустят до участия в Играх



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Российские телеканалы могут отказаться транслировать зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане в случае непопадания на соревнования отечественной олимпийской сборной, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

В России Олимпийские игры планируют показывать «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». «Первый» и ВГТРК уже подписали контракты о покупке прав на показ. В ВГТРК подтвердили изданию эту информацию. Представитель «Первого канала» заявил, что соглашение достигнуто, но «технически» контракт пока не подписан.

Однако источники издания утверждают, что если российские спортсмены не смогут выступить на Играх, то все три канала откажутся от показа соревнований. Такое решение могут принять российские власти, рассказал «Ведомостям» высокопоставленный чиновник, добавив, что этот вопрос еще не обсуждался.

В качестве причин отказа называются низкие рейтинги из-за отсутствия россиян. Потому что прежде всего зрители болеют за своих спортсменов, и отсутствие сборной резко снизит аудиторию трансляций. Это, в свою очередь, не позволит телеканалам заработать на рекламе. С «Матч ТВ» ситуация сложнее, так как это спортивный канал и он сможет собрать достаточные рейтинги даже без российских спортсменов. Один из источников уверяет, что и «Матч ТВ» не покажет Игры без российских участников.

По мнению источника в чиновничьих кругах, политической необходимости здесь нет, но каналы должны сами решить, как им поступить в сложившейся ситуации.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.