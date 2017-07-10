Мероприятие организовали Франко-российская торгово-промышленная палата в партнерстве с Центром Обсерво



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22 июня Франко-российская торгово-промышленная палата в партнерстве с Центром Обсерво провела VI конференцию, посвященную экономической ситуации в России.

Мероприятие модерировали директор Франко-российского аналитического центра Обсерво Арно ДЮБЬЕН и директор по организации мероприятий CCI France Russie Александра ОРЛОВА.

Конференция состояла из двух сессий:

главные макроэкономические тренды 2017 года;

бизнес в России глазами иностранных и российских предпринимателей.

Неуверенное возвращение к росту

После рецессии в 2015 г. и стабилизации экономики в 2016 г. Россия постепенно начинает выходить из кризиса. Как подчеркнула Екатерина ГРИГОРЬЕВА, начальник управления макроэкономических исследований Аналитического центра при Правительстве РФ, по данным Росстата, рост ВВП России по итогам I квартала составил 0,5% в годовом выражении. Габриэль ДИ БЕЛЛА, глава Постоянного представительства МВФ в Российской Федерации, отметил, что в 2017 г. ожидается рост ВВП на 1,5%. Однако эксперт добавил, что «высокого роста экономики не будет, поскольку ее спад во время кризиса не был значительным». Главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег КУЗЬМИН сообщил о том, что рост ВВП может составить 1,7% в 2017 г. и 2% в 2018 г.

Оживление инвестиционной активности и экономики

Текущие экономические показатели свидетельствуют о восстановлении промышленного производства. Однако не во всех отраслях этот рост одинаков. Екатерина ГРИГОРЬЕВА отметила:

важную роль добывающей отрасли в восстановлении экономики;

рекращение падения коммерческого сектора;

спад сельскохозяйственного сектора, который сыграл ключевую роль в росте в прошлом году;

кризис в строительной отрасли.

В I квартале 2017 года инвестиции увеличились в реальном выражении на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первый существенный рост данного показателя после четырех лет кризисной динамики. Реальный рост инвестиций в сегменте крупных и средних организаций составил в I квартале 2017 года всего 0,4%, тогда как рост капвложений в сегмент малых предприятий оценивается на уровне 9,6%.

Монетарная политика и контроль кризиса регулятором

Возвращение к экономическому росту во многом обусловлено своевременным реагированием финансового регулятора на кризис. Габриэль ДИ БЕЛЛА отметил выдающуюся работу ЦБ РФ, которая позволила годовой инфляции замедлиться до 4,3% и приблизиться к целевым 4%. На фоне данных результатов Банк России снизил ключевую ставку до 9%. По словам Олег КУЗЬМИНА, ЦБ будет постепенно снижать эту ставку, которая может достигнуть 7,5% в III квартале 2018 г. Говоря о российской валюте, главный экономист «Ренессанс Капитал» сообщил о том, что в ближайшие месяцы ее ждет падение. К концу 2017 г. курс доллара ожидается на уровне 62 рублей.

Влияние мировых цен на нефть на российскую экономику

В рамках первой сессии старший аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанк» Кирилл КОНОНОВ, сказал, что финансовые условия «в России довольно стабильны», и что эта ситуация может оказаться привлекательной для компаний. Бюджет на 2017-2019 гг. сверстан при рублевой цене на нефть 2700 рублей за баррель, фактически цена в 2017 г. может составить около 3100 рублей за баррель. Таким образом, данные экспорта в ВВП недооцениваются. Федеральный бюджет может оказаться профицитным, что позволит увеличить объем расходов для стимулирования роста экономики и реализации социальных проектов.

Какое будущее у российской экономики?

Ряд экспертов отметили, что демографическая ситуация в России вызывает серьезное беспокойство. Как подчеркнули Габриэль ДИ БЕЛЛА и Кирилл КОНОНОВ, сейчас на рынок труда выходит поколение, родившееся во время демографического кризиса 90-х. С учетом большого количества уходов на пенсию к 2025 году численность активного населения составит 5 миллионов человек. А демографическая политика РФ не позволяет рассчитывать на значительное увеличение населения за счет иностранцев. Данная динамика и медленный рост реальных доходов населения не позволят ускорить темпы роста экономики страны.

За год до президентских выборов России необходимо сделать выбор. По словам Арно ДЮБЬЕНА, «Россия стоит на перепутье: та стратегия, которая сейчас будет выбрана, и те решения, которые будут приняты, определят ее развитие до 2025 года».

Прогноз Олега КУЗЬМИНА относительно ВВП сводятся к двум сценариям с ценой нефти в коридоре 55-60 долларов за баррель в среднесрочной перспективе:

рост ВВП на 2-2,5% в случае снятия санкций и увеличения пенсионного возраста

рост ВВП на 1-1,5% в случае продления санкций и сохранения текущего пенсионного возраста.

Также Россия должна активно развивать экспорт, поскольку внутреннего рынка для развития новых отраслей недостаточно. Таким образом, Габриэль ДИ БЕЛЛА и Кирилл КОНОНОВ рекомендуют России открыть свою экономику и увеличить взаимодействие с рынками других стран, экономика которых растет быстрее.

Бизнес в России глазами иностранных и российских предпринимателей

В рамках второй сессии четыре иностранных компании рассказали о своей работе в России, вызовах, с которыми они сталкиваются и ожиданиях относительно будущего. В частности, перед аудиторией выступили:

Эмманюель АЛЛЕН-МУРАДЯН, финансовый директор «Сен-Гобен СНГ»,

Фабрис БОЛЬЕ, генеральный директор

Reckitt Benckiser (Dettol, Durex, AirWick, Scholl),

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, заместитель генерального директора,

директор по стратегическим проектам «Эр Ликид» в России

Андрей ФИЛАТОВ, IBM Россия

Все участники сессии подчеркнули интерес своих компаний к ведению бизнеса в России и выразили оптимизм относительно дальнейшего развития компаний в стране. Вместе с тем были упомянуты некоторые трудности, с которыми компаниям приходится сталкиваться. В частности, отсутствие в некоторых ситуациях поддержки государства, а также административные трудности, которые тормозят реализацию проектов. На примере получения разрешений на строительство Дмитрий КУЗНЕЦОВ рассказал о том, что некоторые административные барьеры могут сыграть существенную роль для малого и среднего бизнеса.

Таким образом, Россия находится на перепутье. Экономическое развитие страны зависит от политических решений, которые будут приняты после президентских выборов. Российская экономика вернулась к росту, однако для дальнейшего развития ей необходимы экономические и социальные реформы.