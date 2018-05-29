Владелец товарных знаков «Беру!» и Beru! требует компенсацию в размере 5 млн рублей

Основательница онлайн-площадки Beru! Александра Дорф потребовала от Сбербанка и «Яндекс.Маркета», запустивших маркетплейс «Беру», компенсацию в размере 5 млн рублей. О своих претензиях Александра Дорф написала в Facebook.

Дорф пояснила, что придумала название своего маркетплейса еще в августе 2016 года. Однако тогда из-за высокой цены ей не удалось выкупить сайт в доменной зоне .ru. Маркетплейс заработал в зоне .io.

24 мая, по данным «Ведомостей», владелица онлайн-площадки Beru! направила «Яндекс.Маркету» досудебную претензию и предложила пути «мирного урегулирования ситуации». В частности, она предложила компании признать её права на товарный знак «Беру.ру», прекратить администрирование домена beru.ru и аннулировать его, прекратить предложение к продаже и прочие действия с использованием бренда. Кроме того, Дорф предлагает выплатить ей 5 млн рублей компенсации.

Сбербанк и «Яндекс» запустили бета-версию розничной онлайн-площадки «Беру» 21 мая. Доступ к платформе осуществляется через «Яндекс.Почту». На момент запуска на сайте «Беру» были доступны товары из 7 категорий: «Электроника», «Компьютерная техника», «Бытовая техника», «Дом и дача», «Детские товары», «Товары для животных», «Красота и здоровье».

Позже стало известно, что cовместный проект «Яндекса» и Сбербанка возглавит директор по развитию бизнеса Cainiao, логистической «дочки» Alibaba Group, в России и СНГ Алекс Васильев.