Готовить к запуску торговую площадку «Беру» будет Алекс Васильев

Совместный проект «Яндекса» и Сбербанка по развитию трансграничной торговли возглавит директор по развитию бизнеса Cainiao, логистической «дочки» Alibaba Group, в России и СНГ Алекс Васильев, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

«Алекс Васильев действительно присоединится к нашей команде», — подтвердил представитель «Яндекс.Маркета», отказавшись конкретизировать планы по развитию проекта, который возглавит топ-менеджер.

По словам источников, знакомых с планами по развитию совместной компании «Яндекса» и Сбербанка, в июне начнется тестирование маркетплейса с китайскими товарами. При этом речь идет не только о китайских товарах, «а в принципе об азиатских с возможностью дальнейшего расширения географии».

Сбербанк и «Яндекс» запустили бета-версию розничной онлайн-площадки «Беру» несколько дней назад. Доступ к платформе осуществляется через «Яндекс.Почту». На момент запуска на сайте «Беру» были доступны товары из 7 категорий: «Электроника», «Компьютерная техника», «Бытовая техника», «Дом и дача», «Детские товары», «Товары для животных», «Красота и здоровье».