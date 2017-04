Пьер Омидьяр поддержит независимые журналистские расследования



Иллюстрация depositphotos

Благотворительный фонд основателя компании eBay Пьера Омидьяра в ближайшие три года вложит 100 млн долларов в независимые журналистские расследования и борьбу с пропагандой ненависти и фейковыми новостями, пишет Forbes со ссылкой на заявление самого бизнесмена, сделанное во время международного форума Skoll World Forum.

Первые 4,5 млн долларов будут направлены в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в 2016 году опубликовал масштабное расследование о владельцах панамских офшоров. Среди других организаций, которые получат деньги Омидьяра, значатся Латиноамериканский альянс за гражданские технологии и неправительственная правозащитная организация «Антидиффамационная лига».

Пьер Омидьяр не в первый раз оказывает финансовую поддержку СМИ и организациям, занятых разоблачением коррупции и сосредоточенных на защите прав человека. Так, в 2013 году основатель eBay инвестировал 50 млн долларов в журналистский проект экс-колумниста The Guardian Гленна Гринвальда First Look Media.

Фейковые новости становятся глобальной проблемой, поэтому на борьбу с ними поднимаются все новые и новые СМИ, организации и влиятельные люди. Так, в конце прошлого года Facebook, Twitter, газеты New York Times, Washington Post, Telegraph, Le Monde, издание BuzzFeed News, телеканалы CNN и Al Jazeera, агентство AFP, Agence France-Presse и ряд других СМИ присоединились к проекту First Draft News, финансируемому компанией Google, цель которого является борьба с распространением фейков, в том числе в социальных сетях.

Месяц назад Facebook запустила функцию маркировки новостей, которые вызывают у пользователей сомнения в их подлинности. А на официальном сайте Министерства иностранных дел России появился новый раздел, в котором публикуются новости зарубежных СМИ, несоответствующие действительности.