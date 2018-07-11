В Instagram больше возможностей для развития за счет небольшой, но более активной аудитории

В июне 2018 года Instagram запустила сервис длинных видео IGTV. Теперь соцсеть не ограничивается минутными видео, а значит, конкуренция с главной на данный момент видеоплатформой YouTube обостряется. Это значит, что сервисы могут начать «делить» и небольших блогеров, сообщается в отчёте маркетинговой платформы по работе с инфлюенсерам Insense.

При этом, именно Instagram находится в наиболее выгодном положении, так как эту платформу можно считать достаточно комфортной для микро-инфлюенсеров (о чем свидетельствует тренд на категорию на рынке блогеров).

Около половины опрошенных российских блогеров сообщили, что появление IGTV в Instagram не повлияет на их YouTube-контент, и они намерены развивать оба канала. При этом, подавляющее большинство из них (90%) относятся к категории средних и топовых блогеров — с более чем 250 тысячами подписчиков.

Микро-инфлюенсеры с аудиторией от 5 до 250 тысяч фолловеров в ответе на вопрос исследования разделись на три практически равных лагеря: 33% из них заявили о готовности покинуть YouTube, чтобы сконцентрироваться на создании контента для IGTV; вторая треть планирует публиковать видео-контент в обеих соцсетях; остальные еще не приняли решение по дальнейшей стратегии развития своих каналов.

По мнению CEO и сооснователя Insense Данила Салюкова, итоги опроса можно объяснить спецификой современной интернет-популярности.

«Аудитория крупных блогеров менее однородна и состоит из групп подписчиков с разными интересами. Соответственно, отвечая запросам своей многочисленной аудитории, блогеры используют разные каналы, содержание и подачу контента. А вот с микро-инфлюенсерами ситуация интереснее — их аудитория однородна и требует определенного формата, тематики и платформы вещания. Поэтому их присутствие в разных соцсетях с целью увеличить число подписчиков часто не приносит результата. К тому же Instagram предоставляет микро-блогерам больше возможностей для развития, чем YouTube: алгоритмы ленты Instagram в первую очередь показывают контент людей с небольшой, но активной аудиторией, вовлеченность которой по статистике выше, чем у топовых блогеров», — рассказал Данил Салюков.

Напомним, неделю назад Instagram представил новый формат IGTV — длинные вертикальные видео. Теперь пользователи могут заводить видеоканалы, как на YouTube, через новую вкладку в Instagram и специальное приложение. Для популярных аккаунтов длительность видео в новом формате — до часа, для остальных — до 10 минут.