Более 100 проектов в 21 номинации вышли в финал и будут представлены на открытой защите, которая пройдет в рамках Фестиваля bema!

Завершился заочный (онлайн) этап экспертной премии bema! (best experience marketing awards). По решению экспертного совет премии из представителей более 70 ведущих российских и международных компаний, ключевых заказчиков специальных событий и маркетинговых активаций, более 100 проектов в 21 номинации вышли в финал и будут представлены на открытой защите 15 февраля, которая пройдет в рамках Фестиваля bema! – крупнейшего образовательного событий индустрии интегрированных коммуникаций СНГ.

«В самый «жаркий» предновогодний период нашей команде удалось привлечь к участию более 200 заявок, всего за месяц, что подтверждает востребованность, необходимость этой премии и оправданность всех наших усилий и скрупулезности в создании этого Фестиваля. Мы очень гордимся не только количеством, но главное качеством проектов-участников bema!, большинство из них действительно являются примером креативности и актуальности, отражают ключевые тенденции индустрии событийного маркетинга. Открытая защита проектов станет центральной частью образовательной программы первого дня Фестиваля. Формат является концентрацией актуальных трендов, инструментов и эффективно работающих идей. Это не просто аморфное вдохновение, это реальный практический инструментарий для каждого», – делится генеральный продюсер Фестиваля bema!, владелец издания Live Communication Magazine Надежда Макова.

«Проекты, представленные на премию Best Experience Marketing Awards, выполнены на высоком профессиональном уровне. Мне удалось оценить часть из них заочно – с интересом жду очного этапа, чтобы задать свои вопросы реализаторам и поучаствовать в выборе победителей. Уверен, очная защита будет интересной и полезной, как для участников-номинантов, так и для экспертов», – поделился вице-президент АКАР, Президент Российской академии рекламы (РАР), Сопредседатель комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности, член Экспертного совета bema! Владимир Филиппов.

Открытая защита финалистов будет одинаково актуально и полезно как исполнителям – руководителям и владельцам маркетинговых, event-/pr-/digital-агентств, так и заказчикам, инициаторы маркетинговых проектов – директорам по маркетингу, бренд-менеджерам, специалистам по спонсорству.

«Весьма интересно просматривать презентации части проектов, которые были реализованы на очень высоком уровне. После ознакомления с некоторыми проектами захотелось использовать технические идеи в своих будущих активация», – делится впечатлениями первого этапа член экспертного совета премии bema! Сергей Васильев, директор категории Reebok Classic. «Часть презентаций была скудно описана, а видео ревью было сделано не интересно и сухо. А часть работ – и описана и показана с огнём. Вот этот огонь и нужен. Ведь мы же маркетингом занимаемся и активациями, а тут без огня и интереса проект не продать», – добавляет напутствие финалистам Сергей.

«Важно передать эмоции и ощущения гостей мероприятия, а не просто описать события от лица организаторов. Не последнюю роль во время голосования играют и результаты. Ксожалению, в нескольких проектах часть данных, которые легко проверить, была явно завышена. Когда обнаруживаешь подобный подлог, сложно остаться объективным в оценке проекта. Безусловно, у меня уже фавориты: это именно те проекты, в презентациях которых совмещены эмоции и честные результаты от мероприятия для бизнеса», откровенно заявляет Ольга Алексеева, pr-директор YOTA, член экспертного совета премии bema!.

Важность эмоционального вовлечения в презентацию проекта подчеркивает коллега Ольги по экспертного совету премии Наталья Макарова, руководитель группы по организации локальных мероприятий Amway Россия и Казахстан: «В некоторых случаях было очень тяжело принять решение, т.к. проекты были одинаково интересные, креативные, качественно реализованные, при этом абсолютно разные. Для меня в мероприятиях всегда важны эмоции (даже в бизнес мероприятиях!), т.к. именно с помощью эмоций мы «цепляем» гостя. Эмоции – то, что человек запоминает надолго. Читая описания некоторых проектов и просматривая отчетные видео, я ловила себя на мысли, что становлюсь участником мероприятия, переживая все тоже, что и гости. Думаю, это сказалось на некоторых оценках».

Эксперты оценивали проекты по 5 ключевым критериям: актуальность, креативность, качество исполнения, эффективность, интегрированность. Но не все критерии были одинаково хорошо отражены в презентованных проектах, тонким местом оказалось измерение эффективности и представление результатов. Это также подтверждает эксперт премии bema! Дарья Здерихина, руководитель направления внутренних коммуникаций Райффайзенбанка: «Представленные проекты разные: есть очень масштабные, есть совсем небольшие, но абсолютно каждый было интересно изучить. Общее больное место – оценка эффективности. Немногие уделили этому пункту внимание. И совершенно напрасно. Каждое событие реализуется с какой-то целью. Проект не вещь в себе, он требует вложений, и для всех сторон важно понимать, оправдывает ли результат эти вложения».

Важное напутствие для участников открытой защиты от эксперта премии Людмилы Тереховой, руководителя управления корпоративного бренда X5 Retail Group: «Совет полезный для агентства, участвующих в конкурсах – важно не наличие отчетного ролика и фотографий, а бэк стейдж. Одно агентство кстати это сделало, подготовили материал о том, что у них площадка менялась несколько раз. Такой материал очень ценен. Нам как специалистам интересны все ракурсы и срезы проекта, а не только вид глазами зрителя».

Программный блок Фестиваля состоит из 5 элементов:

bema.Вдохновение представлен открытой защитой финалистов профессиональной премии событийного маркетинга и коммуникаций bema! Best Experience Marketing Awards. Более 100 лучших проектов 2017 из первых уст;

bema.Знания представляет собой образовательную платформу: пленарные заседания и практические мастер-классы, семинары и вдохновляющие лекции от самых опытных, смелых и креативных звезд мировой индустрии событийного маркетинга;

bema.Общение станет эффективной networking-площадкой для живого общения экспертов из смежных коммуникационных сфер и обмена опытом в интересах создания совместных ярких проектов нового формата;

bema.ЭКСПО – это экспозиция новинок и know-how решений от ведущих подрядчиков индустрии событийного маркетинга и коммуникаций;

bema.Pitch – уникальная живая презентация ведущих агентств прямым заказчикам маркетинговых кампаний в формате популярного ТВ-шоу X-Factor.

Результаты заочного этапа голосования, соответствие процедуры голосования Положению о премию и этическому кодексу экспертного совета прошли верификацию независимого аудитора Фестиваля Маховой Ирины Юрьевны, руководителя направления аудита «Столичного Центра Аудита и Оценки».

Полный список финалистов на официальном сайте проекта.

Учредители Фестиваля bema! международное профессиональное издание Live Communication Magazine и агентство специальных событий MarketEmotion. Стратегические партнеры: Университет «Синергия», Ассоциация менеджеров, АКАР, РАМУ. Генеральный информационный партнер: Sostav.ru

Дополнительная информация: PR-директор Фестиваля Анастасия Маскаева a.maskaeva@readlivemagazine.com Телефон горячей линии: 8(800) 500 76 92