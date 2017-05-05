“МегаФон” и “ВымпелКом” выступают за перенос срока вступления в силу требований закона



Ирина Яровая. Фото РИА Новости

“МегаФон” и “ВымпелКом” пытаются выяснить характеристики оборудования, необходимого им для реализации “закона Яровой”. Операторы направили запросы в адрес некоторых производителей “железа”, однако до сих пор так и не получили ответа, пишет газета “Ведомости” со ссылкой на собственные источникм.

Операторы направили письма таким компаниям, как “МФИ софт”, “Норси транс”, “Основа лаб”, НЦИ и “Специальные технологии”. Все они ранее высказывали готовность производить оборудование для исполнения “закона Яровой”.

По данным источников газеты, в ответ на свои письма операторы до сих пор не получили ни сведений об оборудовании, ни самих образцов. Они предполагают, что оборудование, необходимое для исполнения закона, ещё даже не разработано.

Директор по связям с органами власти “МегаФона” Дмитрий Петров пояснил, что оператора беспокоит отсутствие технических требований к оборудованию для исполнения антитеррористического закона. Оставшегося до вступления в силу закона времени не хватит для подготовки, поэтому операторы выступают за перенос срока вступления в силу его требований.

Напомним, что так называемый “Пакет Яровой” - это комплекс антитеррористических мер, в числе которых есть изменения о хранении личной информации граждан - поправках, которые регламентируют сроки хранения данных о звонках и интернет-сообщениях граждан. Если быть точными, то в последнем варианте законопроектов идет речь о трех годах хранения данных о самом факте совершения звонка, отправки или получения сообщения, фотографий, звуков или видео. Пакет антитеррористических поправок вступает в силу 1 июля 2018 года.

Стоит отметить, еще в августе прошлого года выяснилось, что российские компании нужную аппаратуру не производят. При этом эксперты отмечади, что на организацию производства необходимого оборудования в России потребуется минимум 20 лет, поскольку нужно начинать с нуля создание электронно-компонентной базы.