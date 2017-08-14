Мобильные компании не выполнили требование ФАС



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Вопреки требованиям ФАС операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 так и не устранили наценку на услуги связи во внутрисетевом роуминге, сообщает РБК.

За разговоры за пределами своего региона для пользователей по-прежнему действует наценка. Ни один из участников «четверки» не информировал абонентов об изменении принципов тарификаци.

По словам источников издания, «большая четверка» обратилась ФАС за разъяснениями сути предписания. Им непонятно, какой тариф должны будут применять к абоненту по новым правилам и по каким тарифам, на местную или междугородную связь, абоненты будут звонить в домашний регион, по каким — внутри региона пребывания. Также компании ходатайствовали об ознакомлении с аналитическим отчетом ФАС, на основании которого были сделаны предупреждения, уточнили в службе.

Напомним, ФАС направила предупреждение операторам в середине июля. Ведомство посчитало, что разница тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает закон «О защите конкуренции». Тогда же сообщалось, что операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий.

Ведомство предупредило, что в случае невыполнения данных предписаний, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.