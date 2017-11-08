С компании снова хотят взыскать долги, ранее на нее подавали в суд столичные власти



Иллюстрация Depositphotos

Компания «ИМПУЛЬС» обратилась в Арбитражный суд Московской области, чтобы взыскать с оператора наружной рекламы ТРК задолженность в размере 424,392 млн. рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. С крупным игроком московского рынка наружной рекламы уже судятся столичные власти, которые требуют от ТРК более 210 млн. рублей.

На массовых торгах в 2013-2014 годах ТРК выиграл около 1,5 тыс. рекламных мест, за которые обязался платить ежегодно более 2 млрд. рублей. В январе 2017 года мэрия Москвы расторгла с ТРК договоры из-за того, что оператор не смог вовремя рассчитаться по ним. С опозданием компания все-таки смогла перечислить деньги в бюджет, сохранив за собой право на эксплуатацию 939 рекламных мест.

В мае этого года Департамент СМИ и рекламы Москвы подал иск к ТРК о взыскании задолженности в размере 210,9 млн. рублей, но судебный спор продолжается и передается из одной арбитражной инстанции в другую.

Новый иск к ТРК на 420 млн. рублей подала компания «ИМПУЛЬС», которая может быть близка Александру Геллеру, основному владельцу ТРК. Ему также принадлежит группа «Гема», одна из компаний которой — бывший рекламный партнер московского метрополитена, признанный банкротом в мае 2016 года.

«На связь ООО "Импульс" с группой “Гема” Александра Геллера, по нашему мнению, указывает несколько моментов. Адрес, по которому зарегистрирована эта организация, используется несколькими компаниями ГК “Гема” (например, ООО "Счет Спец Транс", выигравшее тендеры на миллиарды рублей). Генеральный директор ООО "Импульс" Грищенков Павел Андреевич также является участником и руководителем ООО "Эксперт Консалт", учредившее в свою очередь ООО "Авто Вест", юридический адрес которого совпадает с адресом большого количества организаций Александра Геллера, включая ЗАО "Гема-Инвест" и Холдинвестбанк. Кстати, первоначальными учредителями ООО "Авто Вест" были ООО "Авто Селл" и ЗАО "Гема Моторс".

Такое ведение бизнес через большое количество организаций, зарегистрированных на различных доверенных лиц, свойственно Александру Геллеру. Однако, похоже, вся пирамида начинает шататься и рассыпаться, раз появляются такие странные иски, как от ООО "Импульс" к ООО "ТРК". На всю эту ситуацию давно пора обратить внимание правоохранительным органам», — считает Дмитрий Жданухин, генеральный директор Центра развития коллекторства, который ведет дело, связанное с группой «Гема».

Иск компании «ИМПУЛЬС» к ТРК на крупную сумму может свидетельствовать о том, что таким образом искусственно создается «свой» крупный кредитор для контроля банкротства, к которому может готовиться оператор наружной рекламы, говорят некоторые эксперты, опрошенные Sostav.ru. Однако с этим предположением согласны не все.

Достаточно часто встречаются иски между юридическими лицами одного холдинга, особенно когда в его составе их много. Это может быть связано с обычной хозяйственной деятельностью, чтобы, например, «снизить налоговые риски», отмечает Илья Котов, председатель Комитета по рекламе и маркетингу общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и председатель совета директоров группы компаний «Реклама-Сервис».

Согласно последним данным системы «Контур.Фокус», выручка ТРК за 2016 год составила 916 млн. рублей, чистый убыток — 2,2 млрд. рублей. В августе 2017 года оператор наружной рекламы сменил собственников, однако основным владельцем по-прежнему остался Александр Геллер (у него 79% акций), писали «Ведомости».

Редакция Sostav.ru несколько дней пыталась получить комментарий ТРК по поводу нового судебного иска, а также тому, повлияет ли он и непростое финансовое положение на перевод ежегодного платежа в бюджет Москвы, который предстоит сделать в декабре этого года. Однако ответа ни в письменной, ни в устной форме не последовало.