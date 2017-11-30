Инвестиции в проект будут привлекаться через первичное размещение криптовалюты (ICO)



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Онлайн-кинотеатр TVzavr планирует следующей осенью запустить видеоплатформу MoviesChain на основе технологии распределенного реестра. Для реализации проекта потребуются инвестиции, привлечь которые компания намерена с помощью ICO, говорится в пресс-релизе компании.

Предварительно сделка запланирована на февраль 2018 года. TVzavr собирается привлечь 30 млн долларов. Все средства пойдут на новый проект – глобальную платформу дистрибуции национальных фильмов и независимого кино MoviesChain.

MoviesChain by tvzavr – независимая защищенная платформа, основанная на технологии смарт-контрактов Ethereum, направленная на эффективное распространение контента по модели TVoD. Контент, предоставляемый платформой, будет платным – ориентировочная стоимость просмотра составит 1 доллар. При этом, технологии блокчейн обеспечат прозрачность расчетов между поставщиками контента, зрителями и создателями платформы.

В ходе ICO планириуется выпуск 10 млн токенов ZVR, 9 млн из которых будут доступны для покупки с помощью любой известной криптовалюты. Токены ZVR будут использоваться в качестве платежного средства для покупки фильмов на платформе MoviesChain by tvzavr. При этом, система настроена таким образом, что не требует специализированных технических знаний – правообладатели контента смогут описывать условия получения своих ZVR с помощью удобного API смарт-контрактов.

«Мы с большим интересом следим за развитием технологии блокчейн, и в рамках нашей платформы MoviesChain by tvzavr планируем использовать все сильные стороны данной технологии, - комментирует генеральный директор tvzavr Марина Сурыгина. – Наша цель – обеспечить условия для эффективного распространения авторского и независимого кино, с соблюдением интересов всех сторон, участвующих в процессе. Мы надеемся, что проект MoviesChain by tvzavr позволит нам укрепить позиции не только на российском, но и глобальном рынке онлайн-кинотеатров».