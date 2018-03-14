Голосование на сайте Минобороны продлится до 16 мая

Минобороны России устроило голосование на лучшее название для новейшего оружия. Его предварительные результаты опубликованы на сайте министерства.

Для новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой лидирует название «Пальмира». За него проголосовало более 100 тыс человек. На втором месте название «Император», а на третьем «Нежданчик». Среди фаворитов также оказались «Сталин/Иосиф Сталин», «Ласточка», «Песец» и «Колибри»

Для беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой, на данный момент выбрали название «Кракен». Людям также нравятся названия «Карась», «Язь» и «Посейдон»

Среди вариантов названий для лазерного комплекса лидирует вариант «Офтальмолог» с 8,5 тыс голосов. С небольшим отрывом следуют варианты «Горыныч» и «Вий».



О новых российских вооружениях широкой публике рассказал Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию 1 марта — им президент посвятил более трети своего выступления. Однако названия у нового оружия пока нет, и Путин предложил всем желающим выбрать его на сайте Минобороны.