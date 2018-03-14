Минобороны России устроило голосование на лучшее название для новейшего оружия. Его предварительные результаты опубликованы на сайте министерства.
Для новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой лидирует название «Пальмира». За него проголосовало более 100 тыс человек. На втором месте название «Император», а на третьем «Нежданчик». Среди фаворитов также оказались «Сталин/Иосиф Сталин», «Ласточка», «Песец» и «Колибри»
Для беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой, на данный момент выбрали название «Кракен». Людям также нравятся названия «Карась», «Язь» и «Посейдон»
Среди вариантов названий для лазерного комплекса лидирует вариант «Офтальмолог» с 8,5 тыс голосов. С небольшим отрывом следуют варианты «Горыныч» и «Вий».
О новых российских вооружениях широкой публике рассказал Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию 1 марта — им президент посвятил более трети своего выступления. Однако названия у нового оружия пока нет, и Путин предложил всем желающим выбрать его на сайте Минобороны.