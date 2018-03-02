Выпуск напоминает советские издания газет о пленарных заседаниях ЦК КПСС

РБК выпустил очередной номер деловой газеты, полностью посвящённый посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщила в Facebook Елизавета Голикова, соруководитель объединенной редакции в РБК

Газета РБК, выпущенная на 12 листах, содержит самое длинное за все годы выступление президента перед Федеральным собранием, которое продлилось более 1 часа и 57 минут. Большая часть речи была посвящена обеспечению безопасности и демонстрации военной мощи нашей страны.

Впервые в этом году в выступлении использовался мультимедийный формат. На экранах присутствующим продемонстрировали видеозапись запуска и 3D-моделирование испытаний новейшего российского оружия – стратегической ракеты «Сармат» и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Также было показано видеомоделирование нанесения ядерных ударов с помощью новых подводных беспилотников.

Ранее в советских газетах подобным образом освещались пленарные заседания ЦК КПСС. Газеты публиковали тексты постановлений, резолюций и других документов.