Предложение соцсети связано с закрытием проекта ведущей на «Первом канале»

Узнав, что телешоу на «Первом канале», которое вела Юлия Меньшова закрывается, соцсеть «Одноклассники» предложила ей стать ведущей онлайн-проекта «ОК на связи!».

«Знаем, признанными мэтрами вас не удивишь, но у нас есть не только они, но еще и много модных молодых звезд и блогеров! Соцпакет, креативная команда и красивая студия прилагаются», - говорится в сообщении компании. Юлия Меньшова пока не ответила на предложение представителей соцсети. При этом многие пользователи интернета уже порекомендовали ведущей согласиться и принять участие в проекте.

Напомним, что Юлия Меньшова, несмотря на закрытие программы «Наедине со всеми» не намерена покидать «Первый канал» и ведёт переговоры с его руководством о новых проектах.

Информированный источник на «Первом канале» сообщил «Интерфаксу», что Юлия Меньшова рассматривается в качестве одной из кандидатур на место ведущей «Сегодня вечером». Источник рассказал, что Меньшова хочет «сменить надоевший ей жанр и формат», в котором она работала последние годы. Пресс-служба «Первого канала» также сообщила, что телеканал готовит с телеведущей два проекта в новом сезоне, уточнив, что ее прошлая передача «Наедине со всеми» закрыта по инициативе телеведущей.