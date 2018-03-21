Прямые трансляции можно посмотреть в группе компании «Телеспорт» в соцсети в конце марта

«Одноклассники» и компания «Телеспорт» договорились о прямых трансляциях ближайших товарищеских матчей сборной России по футболу. В пятницу 23 марта в 19:00 в группе «Телеспорт» в ОК стартует трансляция матча с Бразилией, а во вторник 27 марта на арене «Санкт-Петербург» начнется матч со сборной Франции.

Комментировать матч с Бразилией будут Станислав Минин и Денис Алхазов, репортаж с игры против Франции будут вести Денис Наливайко и Алексей Андронов. Зрители смогут наблюдать за игрой сборной в высоком качестве на любом устройстве: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

«Это наш второй опыт трансляций матчей сборной России. Матчи с Бразилией и Францией — это отличная возможность для наших пользователей посмотреть на игру российских футболистов всего за несколько месяцев до начала чемпионата мира. Благодаря технологиям соцсети аудитория ОК сможет получить максимум впечатлений от просмотра и одновременно обсудить игру с друзьями в онлайн-чате», — сообщил Александр Володин, директор по стратегическому партнерству социальной сети.

Напомним, в ноябре 2017 года соцсеть показала матчи сборной России по футболу. Тогда транслировались игры с Аргентиной и Испанией, которые набрали суммарно более 3 миллионов просмотров. Совместно с компанией «Телеспорт» социальная сеть транслирует крупнейшие спортивные события, прямые эфиры которых собирают миллионы просмотров.