Первой трансляцией в качестве Ultra HD станет футбольный матч «Реал» – «Барселона»

«Одноклассники» начнут проводить онлайн-трансляции в качестве Ultra HD (4К) на базе собственной видеоплатформы. Первой трансляцией в 4К станет матч чемпионата Испании по футболу «Реал» – «Барселона», который 23 декабря в соцсети покажет компания «Телеспорт» с комментариями Василия Уткина, говорится в сообщении соцсети.

Вещание в стандарте Ultra HD (4К) стало возможным благодаря реализации на видеоплатформе ОК транскодирования входного сигнала на GPU-картах и поддержке 4К во всех видеоплеерах соцсети: в десктопной и мобильной версиях, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на телевизорах с технологией Smart TV и Android TV в приложении «ОК Видео». В свою очередь, «Телеспорт» для проведения трансляции модернизировал оборудование своего телеканала «Сила» под требования 4К-сигнала.

«Уже сегодня наше приложение OK Live – единственное в мире, способное обеспечивать мобильный стриминг в Full HD на платформе Android, ежедневно в нем создается свыше 40 000 трансляций. Благодаря адаптивному стримингу зрителю автоматически предоставляется оптимальное качество, исходя из условий сети и возможностей устройства: от SD до 4К, что в том числе обеспечивает почти полмиллиарда просмотров в сутки. В 2018 году мы ожидаем высокий интерес к Ultra HD контенту и готовы предоставить партнерам возможности для его трансляции в соцсети», – отмечает Марина Краснова, директор по продуктам «Видео» и OK Live.

«Трансляции в 4К – это новый этап в развитии профессионального видеоконтента, и мы рады возможности запустить это направление вместе с «Одноклассниками». В 2018 году будет много спортивных событий, и мы ожидаем рост интереса аудитории к трансляциям сверхвысокой четкости», –сообщает Илья Рустамов, генеральный продюсер Telesport Group.

В 2017 году онлайн-трансляции стали одним из самых динамично растущих форматов контента. Ранее «ВКонтакте» начала показывать Ла Лигу с двух матчей первого тура. Первые футбольные трансляции собрали более 1,6 миллиона просмотров. Эти показатели оказались сопоставимы с цифрами с «Матч ТВ», который так и не смог договориться с руководством Ла Лиги. Позже к трансляции матчей сезона-2017/18 в прямом эфире присоединились и «Одноклассники».