От идеи «во благо общества» до фестиваля с участием ведущих агентств один шаг. А точнее 2 года. Не самый большой срок, учитывая объёмы проделанной работы. О том, как прошла первая церемония вручения наград в области нового дизайна, в нашем материале.
Фестиваль нового дизайна «Среда» – это первый в России фестиваль рекламы и дизайна, на который принимаются только работы, меняющие нашу визуальную среду в лучшую сторону. В связи с тем, что фестиваль проходит период становления, было интересно посмотреть, чем же планируют удивлять организаторы уже избалованные различными премиями агентства.
Позиционирование фестиваля заключается в ёмкой, но вместе с тем громкой формулировке: создание эстетических, культурных и социальных ориентиров.
Об атмосфере и организации
Пресса, представители агентств, фрилансеры и иные гости мероприятия собрались в баре Glastonberry.
Когда подходишь к нему, ожидаешь тесное помещение, в котором можно задохнуться от концентрации табачного дыма в воздухе. К счастью, второй этаж, где проходила сама церемония, оказался аккуратен, зал – достаточно тесен, чтобы отметить обилие гостей, и достаточно просторен, чтобы заинтересованные закусками и заинтересованные в непосредственно самой церемонии не мешали друг другу – очень оптимальное соотношение.
Атмосфера, как и было отмечено в завершении вечера организаторами Вадимом Буньковым и Николаем Запорожским, царила домашняя – всё-таки собрались представители одной индустрии, а значит, шуток и разговоров о текущих делах не избежать.
Гости в сборе, музыканты на сцене, объявляется начало церемонии.
Слушая ведущего, временами хотелось добежать до ближайшего книжного и поискать книгу «101 альтернатива словам «замечательный» и «прекрасный» – именно они звучали в каждой его фразе, хочется верить, что от искреннего переизбытка чувств.
К номинациям
Само награждение проходило довольно динамично, пока микрофон не попал в руки одному известному представителю одного известного агентства, но всему своё время.
Номинации сменялись быстро. Такая мобильность объяснима тем, что многие участники живут не в Москве и не смогли присутствовать на церемонии. Ну, а те, кто всё же добрались до места Х, из минуты в минуту поддерживали атмосферу «домашнего» фестиваля бесконечными шутками и взаимным троллингом.
Специфика первого фестиваля состояла в неравномерном распределении работ в конкурсных группах. Многие номинации были объединены в процессе оценивания работ членами жюри, а в некоторых категориях за главный приз и вовсе «сражалась» одна работа.
За шутками, аплодисментами (иногда ленивыми) и неспешным выходом конкурсантов за своими наградами (это важно) мы подбираемся к кульминации вечера, который после этого уже не был прежним.
Операция «Три Вэ», или «Влад. Восход. Возмущение»
Если вы ждёте историю о том, как РА «Восход» не стали лучшими в номинации, выразили негодование, демонстративно покинули зал – нет. Но едва микрофон оказался в руках у арт-директора «Восхода» и члена жюри фестиваля «Среда» Владислава Деревянных, все зрители словно оказались на лекции: думаю, многим захотелось взять ручку, листок и записывать. А если не хотелось, очень зря.
Владислав обратил внимание участников на недолжное, по его мнению, отношение к своим наградам.
«Вы подавали свою работу на конкурс! Вы хотели победить! Так почему же вы еле идёте за своим заслуженным призом?», – негодовал Влад Деревянных.
В своей речи, я бы даже сказала – стендапе, Влад отметил, что в жюри за обсуждением победителей и призёров разгорались сильные споры, а участники своим вальяжным выходом и безэмоциональным поведением показывают своё равнодушие к столь высокой оценке судей.
«Когда-то давно на одном из фестивалей, на котором РА «Восход» не получило абсолютно ничего, мы внутри команды договорились: всегда, когда работы «Восхода» будут каким-либо образом отмечены, мы будем лететь на сцену, бежать за наградой», – продолжал Владислав.
Речь члена жюри сопровождалась одобрительными кивками зрителей, а манера выхода на сцену последующих участников заметно изменилась.
А теперь непосредственно к победителям и призёрам фестиваля нового дизайна «Среда».
Золото
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Серебро
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Агентство: POWER Brands+Digital
Бронза
Агентство: IQ HARVEST
Золото
Агентство: Depot WPF
Серебро
Автор: Стефан Лашко
Бронза
Агентство: Suprematika (Владимир Лифанов)
Золото
Агентство: Suprematika Владимир Лифанов
Серебро
Автор: Алексей Лысогоров
Бронза
Агентство: DIRECT DESIGN VISUAL BRANDING
Автор: Мария Пономарева
Золото
Агентство: «Джекил и Хайд»
Серебро
Агентство: Ad Once
Бронза
Автор: Анастасия Лукина
Золото
Автор: Rosberry
Серебро
Агентство: Suprematika (Владимир Лифанов)
Золото
Агентство: Friends Moscow
Бронза
Агентство: imagestudio.
Золото
Агентство: Redmadrobot
Серебро
Агентство: Redmadrobot
Бронза
Агентство: Rosberry
Золото
Агентство: Friends Moscow
Серебро
Агентство: fromstudio
Золото
Агентство: FIRMA Agency
Бронза
Агентство: Brandson Branding Agency
Неформальная карта Екатеринбурга
Агентство: Дикий филин
Золото
Фирменный стиль оформления города к 400-летию Новокузнецка
Агентство: POWER Brands+Digital
Серебро
Автор: Екатерина Островидова
Бронза
Агентство: Артоника
Золото
Агентство: РА «Восход»
Золото
Агентство: Friends Moscow
Бронза
Агентство: Friends Moscow
Золото
Агентство: Friends Moscow
Серебро
Агентство: FIRMA Agency
Бронза
Агентство: Friends Moscow
Золото
Агентство: Redmadrobot
Серебро
Автор: Анастасия Лукина
Бронза
Система навигации ТРЦ "Columbus"
Автор: Константин Женчур
Автор: Екатерина Островидова
Фирменный стиль оформления города к 400-летию Новокузнецка
Агентство: POWER Brands+Digital
О рейтинге
По итогам первого фестиваля «Среда» был составлен рейтинг агентств и авторов, участвующих в конкурсе. Попадание в шорт-лист гарантирует участнику 5 баллов в рейтинге, а обладатель гран-при получает сразу 30 баллов. Ниже топ-10 агентств и авторов фестиваля «Среда» 2017 года. Полный рейтинг можно скачать здесь.