Победители первого фестиваля, stand up от арт-директора «Восхода», рейтинг авторов и агентств и многое другое

От идеи «во благо общества» до фестиваля с участием ведущих агентств один шаг. А точнее 2 года. Не самый большой срок, учитывая объёмы проделанной работы. О том, как прошла первая церемония вручения наград в области нового дизайна, в нашем материале.

Фестиваль нового дизайна «Среда» – это первый в России фестиваль рекламы и дизайна, на который принимаются только работы, меняющие нашу визуальную среду в лучшую сторону. В связи с тем, что фестиваль проходит период становления, было интересно посмотреть, чем же планируют удивлять организаторы уже избалованные различными премиями агентства.

Позиционирование фестиваля заключается в ёмкой, но вместе с тем громкой формулировке: создание эстетических, культурных и социальных ориентиров.

Об атмосфере и организации

Пресса, представители агентств, фрилансеры и иные гости мероприятия собрались в баре Glastonberry.

Когда подходишь к нему, ожидаешь тесное помещение, в котором можно задохнуться от концентрации табачного дыма в воздухе. К счастью, второй этаж, где проходила сама церемония, оказался аккуратен, зал – достаточно тесен, чтобы отметить обилие гостей, и достаточно просторен, чтобы заинтересованные закусками и заинтересованные в непосредственно самой церемонии не мешали друг другу – очень оптимальное соотношение.

Атмосфера, как и было отмечено в завершении вечера организаторами Вадимом Буньковым и Николаем Запорожским, царила домашняя – всё-таки собрались представители одной индустрии, а значит, шуток и разговоров о текущих делах не избежать.

Гости в сборе, музыканты на сцене, объявляется начало церемонии.

Слушая ведущего, временами хотелось добежать до ближайшего книжного и поискать книгу «101 альтернатива словам «замечательный» и «прекрасный» – именно они звучали в каждой его фразе, хочется верить, что от искреннего переизбытка чувств.

К номинациям

Само награждение проходило довольно динамично, пока микрофон не попал в руки одному известному представителю одного известного агентства, но всему своё время.

Номинации сменялись быстро. Такая мобильность объяснима тем, что многие участники живут не в Москве и не смогли присутствовать на церемонии. Ну, а те, кто всё же добрались до места Х, из минуты в минуту поддерживали атмосферу «домашнего» фестиваля бесконечными шутками и взаимным троллингом.

Специфика первого фестиваля состояла в неравномерном распределении работ в конкурсных группах. Многие номинации были объединены в процессе оценивания работ членами жюри, а в некоторых категориях за главный приз и вовсе «сражалась» одна работа.

За шутками, аплодисментами (иногда ленивыми) и неспешным выходом конкурсантов за своими наградами (это важно) мы подбираемся к кульминации вечера, который после этого уже не был прежним.

Операция «Три Вэ», или «Влад. Восход. Возмущение»

Если вы ждёте историю о том, как РА «Восход» не стали лучшими в номинации, выразили негодование, демонстративно покинули зал – нет. Но едва микрофон оказался в руках у арт-директора «Восхода» и члена жюри фестиваля «Среда» Владислава Деревянных, все зрители словно оказались на лекции: думаю, многим захотелось взять ручку, листок и записывать. А если не хотелось, очень зря.

Владислав обратил внимание участников на недолжное, по его мнению, отношение к своим наградам.

«Вы подавали свою работу на конкурс! Вы хотели победить! Так почему же вы еле идёте за своим заслуженным призом?», – негодовал Влад Деревянных.

В своей речи, я бы даже сказала – стендапе, Влад отметил, что в жюри за обсуждением победителей и призёров разгорались сильные споры, а участники своим вальяжным выходом и безэмоциональным поведением показывают своё равнодушие к столь высокой оценке судей.

«Когда-то давно на одном из фестивалей, на котором РА «Восход» не получило абсолютно ничего, мы внутри команды договорились: всегда, когда работы «Восхода» будут каким-либо образом отмечены, мы будем лететь на сцену, бежать за наградой», – продолжал Владислав.

Речь члена жюри сопровождалась одобрительными кивками зрителей, а манера выхода на сцену последующих участников заметно изменилась.

А теперь непосредственно к победителям и призёрам фестиваля нового дизайна «Среда».

Новая айдентика

Золото

Ожившая текстура, пиво

Агентство: Suprematika (Владимир Лифанов)

Серебро

Фирменный стиль оформления города к 400-летию Новокузнецка

Агентство: POWER Brands+Digital

Бронза

KALYMERA

Агентство: IQ HARVEST

Ребрендинг/рестайлинг айдентики

Золото

КАРАТ

Агентство: Depot WPF

Серебро

Театр Практика

Автор: Стефан Лашко

Бронза

Riforma

Агентство: Suprematika (Владимир Лифанов)

Новая упаковка

Золото

Вдохновленная природой

Агентство: Suprematika Владимир Лифанов

Серебро

Jangak

Автор: Алексей Лысогоров

Бронза

Горячая штучка

Агентство: DIRECT DESIGN VISUAL BRANDING

Honey + Berries

Автор: Мария Пономарева

Ребрендинг/рестайлинг упаковки

Золото

Океан

Агентство: «Джекил и Хайд»

Серебро

Соус в порционной упаковке

Агентство: Ad Once

Бронза

Частная пасека

Автор: Анастасия Лукина

Редизайн сайта

Золото

ROSBERRY.COM

Автор: Rosberry

Серебро

Кирпич-черепица

Агентство: Suprematika (Владимир Лифанов)

Новый сайт

Золото

RUNTOSCROLL

Агентство: Friends Moscow

Бронза

DonCotton

Агентство: imagestudio.

Новое мобильное приложение и редизайн мобильного приложения

Золото

UTair

Агентство: Redmadrobot

Серебро

Банк Открытие

Агентство: Redmadrobot

Бронза

Суфлер

Агентство: Rosberry

Дизайн и оформление мест продаж

Золото

NMD_DEALER

Агентство: Friends Moscow

Серебро

Торговые тележки

Агентство: fromstudio

Дизайн и оформление общественных пространств

Золото

ИНТЕНСИВ ХХ. Пространство.

Агентство: FIRMA Agency

Бронза

Дизайн офиса для Global Ports

Агентство: Brandson Branding Agency

Неформальная карта Екатеринбурга

Агентство: Дикий филин

Дизайн и оформление праздников и общественных мероприятий

Золото

Фирменный стиль оформления города к 400-летию Новокузнецка

Агентство: POWER Brands+Digital

Серебро

Настоящий день рождения

Автор: Екатерина Островидова

Бронза

Москва печатная

Агентство: Артоника

Видео-реклама

Золото

Все любят крабов!

Агентство: РА «Восход»

Интернет-реклама

Золото

NMD_LIVE

Агентство: Friends Moscow

Бронза

RUNTOSCROLL

Агентство: Friends Moscow

Наружная и печатная реклама

Золото

NMD_LIVE

Агентство: Friends Moscow

Серебро

ИНТЕНСИВ ХХ. Реклама.

Агентство: FIRMA Agency

Бронза

NMD_DEALER

Агентство: Friends Moscow

Концепции

Золото

The Tsunami

Агентство: Redmadrobot

Серебро

Inizio

Автор: Анастасия Лукина

Бронза

Система навигации ТРЦ "Columbus"

Автор: Константин Женчур

Специальная благодарность от жюри

Настоящий день рождения

Автор: Екатерина Островидова

Гран-при

Фирменный стиль оформления города к 400-летию Новокузнецка

Агентство: POWER Brands+Digital

О рейтинге

По итогам первого фестиваля «Среда» был составлен рейтинг агентств и авторов, участвующих в конкурсе. Попадание в шорт-лист гарантирует участнику 5 баллов в рейтинге, а обладатель гран-при получает сразу 30 баллов. Ниже топ-10 агентств и авторов фестиваля «Среда» 2017 года. Полный рейтинг можно скачать здесь.