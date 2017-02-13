Американский фильм-мюзикл получил 5 наград



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Накануне в Лондоне прошла церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Триумфатором премии стал американский мюзикл «Ла-Ла Ленд», получивший пять наград в таких категориях как «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая операторская работа».

Церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA стала последней на пути к главной кинопремии мира. Поэтому пристальное внимание зрителей и критиков приковано именно к британской премии, ведь после нее становится более или менее понятен расклад победителей грядущего «Оскара».

Мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций — картина соревновалась в 11 категориях. По девять номинаций получили ленты «Прибытие» Дени Вильнева и «Под покровом ночи» Тома Форда. Фильм режиссера Кеннета Лонергана «Манчестер у моря» претендовал на шесть наград.

Победителем в номинации «Лучший фильм» стал фильм «Ла-Ла Ленд», что в общем не стало сюрпризом, поскольку этот мюзикл ранее был отмечен «Золотым глобусом» и считался одним из фаворитов премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Тоже самое можно сказать и про номинацию «Лучшая женская роль» - очередную награду получила Эмма Стоун, съемки в «Ла-Ла Ленд» которой уже принесли «Золотой глобус», награду Венецианского кинофестиваля и премию Гильдии киноактеров США. Помимо этого фильм удостоен наград за операторскую работу и музыку, «Золотую маску» также получил и режиссер фильма Дэмьен Шазелл, для которого награда BAFTA стала первой в карьере.

Лучшим актером Британская академия кино и телевизионных искусств назвала Кейси Аффлека, сыгравшего в фильме «Манчестер у моря», Кеннет Лонерган за работу над этой картиной получил награду в номинации «Лучший сценарий». «Восходящей звездой года» назван новый «человек-паук» Том Холланд. Награду за лучшую женскую роль второго плана получила американская актриса Виола Дэвис за роль в драме режиссера Дензела Вашингтона «Ограды», «Маска» за лучшую мужскую роль второго плана досталась 26-летнему британцу Деву Пателю за роль в фильме «Лев».

89-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2016 год состоится уже совсем скоро - 26 февраля 2017 года. Фильм-мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» был выдвинут в 14-ти номинациях, подтвердив рекорд премии по этому показателю, установленный в 1951 году картиной «Всё о Еве» и повторившим его в 1998 году «Титаником».

Вручение награды за «Лучший фильм»

Трейлер фильма «Ла-Ла Ленд»