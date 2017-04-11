Новостной портал Anews.com представляет ежегодную бизнес-премию





Новостной портал Anews.com представляет ежегодную бизнес-премию Best.ru 2016: Компании Года, Персоны Года, Проекты Года, которая отмечает выдающиеся достижения прошедшего года. Цель проекта - привлечение внимания к компаниям и персонам, благодаря энергии, интуиции и таланту которых в последние годы созданы ведущие бренды, завоевавшие лидирующие позиции на российском рынке.

Проект реализуется в три этапа.

Первый этап - 20 февраля публикация списка номинантов премии на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами премии в формате рэнкингов. Результаты будут доступны на сайте премии www.best.ru и ресурсах информационных партнеров. Так же Оргкомитет начинает прием заявок на соискание премии «Лучший проект года».

Рэнкинги номинантов на звание Компаний Года - 2016 готовит одно из ведущих независимых рейтинговых агентств России - Национальное Рейтинговое Агентство. Персоны Года 2016 будут определяться на основе обработки данных более 30 000 СМИ системой мониторинга и анализа средств массовой информации в режиме реального времени аналитической системой Медиалогия. Проекты Года 2016 определит Экспертный совет Премии по итогам оценки поданных заявок претендентов.

Второй этап премии - заседание Экспертного совета, в который входят общественные и политические деятели, бизнесмены. Формат голосования – анкетирование экспертов на основании данных рэнкингов и поданных заявок номинантов.

По итогам заседания Экспертный совет объявит список лауреатов ежегодной бизнес-премии Best.ru 2016: Компании Года, Персоны Года, Проекты Года.

Третий этап - 26 апреля состоится торжественный Прием, на котором будут вручены награды Лучшим в России Персонам, Компаниям и Проектам 2016 года. Место проведения - Башня "Меркурий Сити Тауэр" зал Mercury Space – уникальное многофункциональное event–пространство на 40-м на высоте 177 метров.

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