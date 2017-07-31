Агентство подало пять исков к департаменту СМИ и рекламы столицы на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей



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Рекламное агентство «Ньюформ интернешнл» подало пять исков к департаменту СМИ и рекламы города Москвы на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей, сообщает RNS со ссылкой на картотеку арбитража. По данным агентства, зявления зарегистрированы, но пока не приняты к производству.

Ранее между «Ньюформ Интернешнл» и московским департаментом проходили тяжбы касательно размещения рекламных щитов в центре Москвы. Оператор наружной рекламы эксплуатировал 59 конструкций в центре и на вылетных магистралях, а столичная мэрия посчитала их незаконными. Департамент СМИ и рекламы указывал на новую концепцию размещения рекламы, тогда как их владелец ссылался на соглашение 2005 года.

Согласно мировому соглашению с департаментом некоторые конструкции были снесены, на оставшиеся были заключены долгосрочные договоры до 2023 года. Впоследствии город оспорил условия мирового соглашения для прекращения эксплуатации щитов.