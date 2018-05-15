Соцсеть вновь проверяет сервисы на безопасность

Компания Facebook вновь оказалась в центре скандала с утечкой персональных данных пользователей: в открытый доступ попали данные людей, которые проходили психологические тесты, используя приложение myPersonality, и делились результатами на своей странице. После этого стало известно, что соцсеть приостановила действие почти 200 приложений на своем сайте для более тщательной проверки на безопасность.

За четыре года через приложение myPersonality (проект Кембриджского университета) утекли данные около 3 млн пользователей, сообщает New Scientist со ссылкой на собственное расследование. Проект представляет собой базу личных данных пользователей, которые, пройдя тест в приложении, согласились поделиться своими данными из профилей в Facebook. Приложение было в свободном доступе около четырех лет. За это время тесты прошли более шести миллионов человек, около половины оставили свои данные из профилей.

Создатели приложения собрали эти данные, сделали их анонимными и поместили на вебсайт для того, чтобы другие исследователи могли ими воспользоваться. Соответствующих мер безопасности при этом использовано не было: данные были доступны по одному и тому же паролю в течение нескольких лет. «Любой, кто хотел получить доступ к данным, мог найти ключ для их скачивания менее чем за минуту», — отмечают специалисты.

Деятельность приложения была приостановлена соцсетью только в начале апреля после скандала с Cambridge Analytica. Тогда ошибочно были переданы данные 87 млн пользователей соцсети, после чего глава компании Facebook Марк Цукерберг пообещал изучить все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации пользователей.

Кроме того, стало известно, что Facebook снова приостановила действие почти 200 приложений, имеющих доступ к большому объёму данных пользователей. «Facebook продолжит исследовать приложения, которые имели доступ к большому объему личной информации прежде, до изменений политики безопасности в 2014 году», — говорится в сообщении компании.

Если выяснится, что приложения злоупотребляли использованием личной информации, они будут полностью заблокированы, а люди получат соответствующее уведомление.