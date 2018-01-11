Средний рейтинг за первые семь дней вещания канала «Супер» в целевой аудитории равнялся 0,01%

Новый канал «Газпром-Медиа» «Супер» в первую неделю вещания смотрели в среднем по 3,5 тыс. зрителей 14–44 лет в сутки. Средний рейтинг за первые семь дней вещания в целевой аудитории равнялся 0,01%, среднесуточная доля – 0,07%, сообщает РБК со ссылкой на исследование Mediascope.

Самые низкие показатели нового вещателя были зафиксированы 4 января: канал посмотрели 1 тыс. человек, рейтинг составил 0,003%, доля аудитории –0,022%. В тот день в эфире канала шли, например, повторы сериалов «Саша+Маша» и «Деффчонки», которые ранее выходили в эфире ТНТ, другого канала «Газпром-Медиа», а также комедия Вуди Аллена «Римские приключения».

Максимальную аудиторию — 5,9 тыс. зрителей «Супер» привлек 3 января. Тогда канал показал несколько серий культового сериала начала 2000-х годов «Спасатели Малибу» с Памелой Андерсон.

Сейчас у канала есть эфирные частоты в Москве и Подмосковье, Петербурге, Саратове, Старом Осколе, Северодвинске. Канал входит в базовый пакет спутникового оператора «НТВ Плюс» и транслируется также «Триколором ТВ».

Интересно, что в январе 2016 «Газпром-Медиа» также запускал новый развлекательный канал – ТНТ4, сетку которого составляли «знаковые и любимые проекты ТНТ и Comedy Club Production». За первые семь дней 2016 года он привлек аудиторию, которая в десять раз превышает результаты «Супер» за аналогичный период 2018 года. В среднем аудитория ТНТ4 за свою первую неделю вещания равнялась, по данным Mediascope, почти 30,5 тыс. зрителей 14–44 лет. Средний рейтинг за тот период составил 0,092%, доля аудитории — почти 0,6%.

Напомним, чтобы запустить «Супер», «Газпром-Медиа» привлек команду продюсеров студии Yellow, Black and White, до этого работавшую с конкурирующим холдингом «СТС Медиа». Планировалось, что основу программной сетки канала «Супер» составит библиотека YBW. Но генеральный продюсер YBW Виталий Шляппо рассказал, что команда студии с лета 2017 года готовит новый премьерный контент: комедийные сериалы «Фитнес», «Психотип», шоу «Смешное время» и т.д.