Телеканал Петербурга начнёт вещание в сентябре

В рамках расширения редакционных и контентных возможностей МИЦ «Известия» в сентябре 2017 года начнет свою работу новый петербургский городской канал «78», который будет вещать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основой фирменного стиля стал логотип, который телеканал презентовал. Из пресс-релиза, который поступил в редакцию накануне, следует, что визуальные решения логотипа «78» «отражают основные принципы работы телеканала – открытость аудитории, фокус на событиях города, современная форма подачи контента. Ключевая идея бренда соотносится с «окном» - символом открытости и новых возможностей».

Сетка вещания телеканала «78» будет состоять их информационных выпусков – «события в городе и регионе» и дискуссионных и публицистических телепрограмм. Последние будут освещать актуальные проблемы жизни мегаполиса, жители которого хотят обсуждать городские и региональные события.

«Сильной стороной редакционной политики телеканала будет представленность в цифровой среде на портале телеканала «78», который станет удобным для потребителя городским сервисом. Наш базовый принцип - «Узнай, чем живет город / узнай, как этим пользоваться». Портал будет работать на стыке традиционных СМИ и удобного городского информационного сервиса», - заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.



Включение петербургского городского телеканала «78» в состав МИЦ расширит телевизионный охват «Известий» на территории Северо-Западного федерального округа, а также создаст в периметре медиа-активов «Национальной Медиа Группы» телевизионный производственный кластер с центром в Санкт-Петербурге.

В июле «Известия» получили вещательную лицензию от Роскомнадзора для запуска собственного телеканала, а чуть раньше изданию исполнилось 100 лет. Юбилей отметили обновленным дизайном и новым форматом печатной версии газеты.

В июне в МИЦ были объединены новостные службы РЕН ТВ, «Пятого канала» и газеты «Известия». Тогда же был запущен сайт с непрерывным вещанием Iz.ru.