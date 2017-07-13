Перемены столетнего издания продолжаются



Соцсети

Дочернее предприятие "Национальной медиа группы" "Известия" получило от Роскомнадзора вещательную лицензию. Документ позволит мультимедийному информационному центру (МИЦ) запустить собственный телеканал, сообщает "Коммерсант".

В конце июня Роскомнадзор зарегистрировал СМИ с названием "Телеканал “Известия”". Тогда гендиректор "Известий" Владимир Тюлин подробности уточнять не стал.

Из реестра Роскомнадзора следует, что мультимедийный информационный центр "Известия" получил универсальную вещательную лицензию для телеканала 10 июля.

В июне в МИЦ "Известия" были объединены новостные службы РЕН ТВ, "Пятого канала" и газеты "Известия". Тогда же компания на базе "Известий" запустила сайт с непрерывным вещанием Iz.ru.

На сайте НМГ сообщается, что Iz.ru "сочетает возможности круглосуточного новостного телеканала и общественно-политического издания". Ранее "Известия" заключили соглашение о партнерстве с CNN, которое дает возможность транслировать сюжеты и репортажи американского телеканала на площадках МИЦ, в том числе и на iz.ru.

По информации "Коммерсанта" пока переговоры с сетями о его трансляции не ведутся. "Востребованность нового канала будет зависеть от того, насколько у него будут продуманные форматы и грамотная сетка. Например, канал РБК, который стоит во многих телесетях, имеет положительные отзывы у абонентов. У НМГ есть все ресурсы сделать качественный канал",— отметил в беседе программный директор крупного оператора платного ТВ.

В нынешнем году "Известиям" исполнилось 100 лет. Издание отметило юбилей обновленным дизайном и новым форматом печатной версии газеты.