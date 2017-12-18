В российском прокате картина собрала 450 млн рублей, что на 40% меньше, чем 7-ая часть

Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» собрал за первый уикенд в мировом прокате более 450 миллионов долларов, а в российском прокате – 450 миллионов рублей, что на 40% меньше, чем предыдущая часть франшизы, свидетельствуют данные ЕАИС.

Сборы «Последних джедаев» значительно меньше, чем у «Пробуждения силы» два года назад. Предыдущий эпизод собрал за первые выходные 766 миллионов рублей.

В мировом прокате картина собрала более 450 миллионов долларов за выходные. В США и Канаде «Последним джедаям» также не удалось догнать по сборам предыдущую часть — 220 против 248 миллионов долларов. Однако фильм все равно обеспечил второй по величине кассовый сбор в первые дни после дебюта за всю историю США и Канады.

«Звездные войны: Последние джедаи» вышли в мировой прокат 9 декабря, в России премьера состоялась 14 декабря.

Следующая девятая часть «Звездных войн» может выйти в декабре 2019 года. Ее выпуск был перенесен на семь месяцев из-за решения сменить режиссера фильма. Им стал Джей Джей Абрамс.