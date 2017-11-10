Сценаристом и режиссером фильмов станет Райан Джонсон, снявший восьмой эпизод киноэпопеи «Последние джедаи»



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The Walt Disney Company сообщила о планах снять четвертую трилогию по мотивам легендарной киносаги «Звездные войны». Однако новая трилогия не будет связана с историей семьи Скайуокеров.

Сценаристом и режиссером новых фильмов станет Райан Джонсон, снявший восьмой эпизод киноэпопеи «Последние джедаи». Никаких подробностей о грядущей трилогии пока не сообщается. Известно лишь, что в фильме речь пойдёт о совершенно новых героях, которых ранее не освещали в фильмах по «Звёздным войнам». Выход «Эпизода IX», который пока не имеет полного названия, предварительно запланирован на 2019 год.

«Джонсон представит новых героев из того угла галактики «Звездных войн», который раньше никем не исследовался», - говорится в сообщении компании.

Напомним, «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» на больших экранах выйдет 14 декабря 2017 года. В этой части киносаги зрители увидят главную героиню прошлого эпизода Рэй и путь рыцаря прославленного в далекой галактике ордена.