Компания Zasport презентовала экипировку российской юношеской сборной



Соцсети ZASPORT

Новый официальный экипировщик олимпийских сборных России ZASPORT Анастасии Задориной представил первый комплект формы и аксессуаров для выступления национальной команды на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии, сообщает ТАСС.

Презентация проходила в Олимпийском комитете России. Всего выпущено 300 комплектов одежды для 174 спортсменов и представителей сборной России. Вся одежда сшита из натуральных хлопковых тканей с небольшим включением синтетики — для комфортной терморегуляции и минимальной сминаемости, заявляет производитель. Основной цвет коллекции — "урбанистичный серый". Кроме костюмов были представлены кепки, полотенца, чемоданы и сумки.

"Одежда в стиле городского ландшафта является важным элементом уличной культуры и способом коммуникации с городом и его жителями. Предметы новой линии рисуют образ "молодой" России - людей, стремящихся искать новые знания и занятия, любящих спорт и выбирающих функциональную одежду, которая поддерживает их активный образ", — отмечают организаторы показа.

Спортивной одеждой ZASport занялась в 2012 году. Компания входит в ZA Group, которая развивает бренд anastasiAZadorina и занимается PR-сопровождением мероприятий. Среди клиентов Zasport — "Динамо", "Внуково", "Норильский никель", "Росатом".

Фоторепортаж РИА Новости

Zasport сменила давнего экипировщика российских спортсменов Bosco di Ciliegi, контракт с которой истек в январе 2017 года. Bosco сотрудничала с Олимпийским комитетом 15 лет.

Примеры работ Bosco: форма сборной России на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро 2016