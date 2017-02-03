Новым поставщиком экипировки для российской сборной стала компания ZA Sport



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Олимпийский комитет России отказался от услуг Bosco di Ciliegi бизнесмена Михаила Куснировича. Новым генеральным партнером и лицензиатом в категории «Спортивная одежда и обувь» стала компания ZA Sport. Она будет поставлять экипировку олимпийской команде в 2017–2024 годах. Bosco была официальным экипировщиком сборных на протяжении 15 лет.

Пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов отказался комментировать детали сделки до подписания контракта. Решение о выборе нового экипировщика принято «не просто так», заявил он РБК.

ZA Sport входит в ZA Group, которое помимо спортивного направления развивает бренды anastasiAZadorin a и занимается организацией и PR-сопровождение м мероприятий. Спортивное направление ZA Sport было создано в 2012 году и «специализируетс я на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий». Среди клиентов указаны «Динамо», «Внуково», «Норильский никель», «Росатом».

Учредителем фирмы «За Спорт», зарегистрированн ой 1 декабря 2016 года, является дизайнер Анастасия Задорина. Кроме того, ей принадлежат 45% «За Групп», «Экипспорт» и еще восемь компаний. «Экипспорт», по данным портала госзакупок, в 2016 году поставляла спортивную экипировку для спартакиады «Транснефти» на 1,6 млн рублей.

В 2014 году Задорина была одним из организаторов патриотической акции, участникам которой предлагалось обменять одежду иностранных брендов на российские футболки с надписями «Тополь санкций не боится» или «Санкции? Не смешите мои Искандеры». Журнал Forbes называл Задорину дочерью высокопоставленн ого сотрудника ФСБ Михаила Шекина. Он возглавляет службу обеспечения деятельности ФСБ и является президентом спортклуба «Динамо».

По информации РБК, участвовать в конкурсе на право одевать российских спортсменов предлагалось нескольким компаниям. Основным претендентом была группа Forward, которая с 2003 года одевает более 200 сборных команд по 60 видам спорта. Предложение поступало и «БТК групп» Таймураза Боллоева, но она решила отказаться, поскольку важным условием контракта было наличие собственной развитой розницы.

Не исключено, что Bosco продолжит экипировать российских паралимпийцев. «Руководство Паралимпийского комитета выразило по крайней мере такое желание», — сообщил глава группы Михаил Куснирович в интервью газете «Коммерсант». Он не знает условий контракта с новым поставщиком, но высказанные ОКР ожидания считает «необоснованными и неадекватными» — по его словам, речь шла о 650 млн рублей в год.