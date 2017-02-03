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Олимпийский комитет России отказался от услуг Bosco di Ciliegi бизнесмена Михаила Куснировича. Новым генеральным партнером и лицензиатом в категории «Спортивная одежда и обувь» стала компания ZA Sport. Она будет поставлять экипировку олимпийской команде в 2017–2024 годах. Bosco была официальным экипировщиком сборных на протяжении 15 лет.
Пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов отказался комментировать детали сделки до подписания контракта. Решение о выборе нового экипировщика принято «не просто так», заявил он РБК.
ZA Sport входит в ZA Group, которое помимо спортивного направления развивает бренды anastasiAZadorin
Учредителем фирмы «За Спорт», зарегистрированн
В 2014 году Задорина была одним из организаторов патриотической акции, участникам которой предлагалось обменять одежду иностранных брендов на российские футболки с надписями «Тополь санкций не боится» или «Санкции? Не смешите мои Искандеры». Журнал Forbes называл Задорину дочерью высокопоставленн
По информации РБК, участвовать в конкурсе на право одевать российских спортсменов предлагалось нескольким компаниям. Основным претендентом была группа Forward, которая с 2003 года одевает более 200 сборных команд по 60 видам спорта. Предложение поступало и «БТК групп» Таймураза Боллоева, но она решила отказаться, поскольку важным условием контракта было наличие собственной развитой розницы.
Не исключено, что Bosco продолжит экипировать российских паралимпийцев. «Руководство Паралимпийского комитета выразило по крайней мере такое желание», — сообщил глава группы Михаил Куснирович в интервью газете «Коммерсант». Он не знает условий контракта с новым поставщиком, но высказанные ОКР ожидания считает «необоснованными и неадекватными» — по его словам, речь шла о 650 млн рублей в год.