Экс PR-директор R&I больше года назад запустила собственную креативную PR-студию

В октябре 2015 года Серафима Гурова, бывший PR-директор коммуникационной группы R&I, запустила свою креативную PR-студию RODNYA. Спустя год после запуска Sostav вновь встретился с основателем студии и узнал о сложностях запуска собственного бизнеса в России сегодня, первых результатах, о новых клиентах и планах на будущее.

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Серафима Гурова, основатель и гендиректор студии RODNYA, шесть лет проработала в R&I (Red Communication Group), где отвечала как за перезапуск самой группы, так и за ряд наиболее впечатляющих ее проектов. Она также является со-куратором PR-факультета Академии коммуникаций Wordshop. Больше года назад Серафима решила открыть собственный бизнес – креативную PR-студию RODNYA. Тогда у агентства был один крупный клиент (Efes), маленькая команда и большие планы.

«Если честно, я не чувствую принципиальной разницы в изменении своего статуса с наемного сотрудника на владельца. Я всегда относилась к делу так, будто работаю на себя. Юний Давыдов (президент Группы компаний RCG – прим. ред.) всегда давал мне свободу, мне было важно его не подвести», - рассказывает Серафима.

При запуске своего бизнеса есть важное преимущество – возможность выбирать собственный путь, не ориентируясь на политические амбиции вышестоящего руководства, мотива которых ты можешь не понимать или не разделять. Прошло больше года и пора рассказать о первых результатах агентства RODNYA.

Новый фирменный стиль

«Нас часто спрашивают, почему мы так странно называемся, - RODNYA. На мой взгляд, родня - это идеальная среда для сторителлинга. Попробуйте рассказать дальнему родственнику простой случай из своей жизни и через некоторое время вы услышите от другого родственника абсолютно новую историю. Именно так сегодня и работает информационная среда».

За прошедший год у PR-студии обновился фирменный стиль. Новую айдентику разработало агентство «12 космонавтов». Логотип RODNYA - обыкновенные варежки. Как рассказала Серафима, они были выбраны не просто так. Владелица агентства выяснила, что ее прадед работал на «Союзмультфильме», где создавал куклы для многих советских мультиков. Именно его работы можно увидеть в мультфильме «Варежка».

Героиня фильма, маленькая девочка, с помощью воображения превращает красную варежку в щенка. «Сюжет построен на фантазии, которая меняет мир и которая так важна для специалистов области коммуникаций. Поэтому логотип Rodnya - это варежки, заботливо соединенные резинкой. Я бы сказала, что это попытка сохранить память о своей родне», - рассказывает Серафима.

Юлия Глебова, арт-директор и партнер студии "12 космонавтов"



В работе над стилем у нас было прозрачное творческое задание. RODNYA пришла уже со стабильными вводными: варежки, родственные души и бизнес с активной позицией. Варежку даже не обсуждали — это константа. Сосредоточились на поиске того, что передаст молодость и активность, разносторонность и изобилие идей. Графика должна быть коммерческой и крепкой, оставаясь в теплой семейной метафоре.



Решение нашли резиновое. Мы сделали гибкий стиль, характер которого можно менять, меняя натяжение резинки. Самый трогательный момент в истории с варежкой - это резиночка, она может быть такой, какой требует ситуация. Колючей, мягкой, длинной, короткой, прямой или запутанной. Мы эту гибкость взяли в оборот. Она хорошо иллюстрирует подход агентства. Графику стиля мы спроектировали для очень долгого и интересного интерпретирования.



Кто работает в RODNYA

В агентстве, как и в момент запуска, работает всего восемь человек, но до конца года планируется расширить состав команды до 10-12 специалистов. Гурова говорит, что не верит в разделение креатива и менеджмента, так как главное – это лидерство и желание сделать крутой проект.

Команда студии формируется вокруг аккаунт-менеджеров разных уровней профессионализма, которые разрабатывают стратегию, просчитывают бюджет, нанимают подрядчиков, когда это необходимо, ведут коммуникацию с клиентом, отстаивая позиции и интересы студии, и контролируют реализацию на каждом из этапов.

Подобный подход к формированию структуры студии оценили как клиенты, так и сами сотрудники, уверена Серафима. Во-первых, клиенты понимают, что при разговоре с одним специалистом команды они сразу получают всеобъемлющую картину проекта и главное - экспертизу. Во-вторых, этот подход мотивирует сотрудников на продуктивную работу, так как он исключает ситуацию, при которой креатор что-то придумал, а аккаунт потом реализовывает.

«Главный критерий, по которому я определяю, подходит ли специалист нашей команде, очень прост. В первую очередь он должен быть взрослым. Взрослый человек отчетливо понимает, каковы его возможности, перспективы, амбиции и, разумеется, ответственность». Кроме того, подчеркивает Серафима, кандидат должен обладать гибким открытым мышлением. В качестве тестового задания в RODNYA предлагают разработать полноценную PR-стратегию на основе брифа, выигранного командой.

Серафима отмечает, что не ставит себе задачи переманивать специалистов из других агентств, хотя бы потому, что не знает конкретных имен. Опыт работы в PR-агентствах в принце не является главным критерием отбора. «Мы с радостью берем людей вообще не из PR, чтобы их сознание было максимально открытым и свободным от стереотипов. По этой же причине очень любим стажеров», - говорит Гурова.

С кем работает RODNYA

Когда Серафима запускала PR-студию в 2016 году, у агентства был один большой контракт с компанией Efes. С тех пор команда студии реализовала несколько кейсов: «Чем темнее пиво, тем мягче борода», проект вместе с Affect для бренда Kozel и проект для бренда безалкогольного пива Bavaria Malt «Быть героем просто». Кроме того, RODNYA участвовала в крупном проекте «Звездный Экипаж Барни» и вместе с другими агентствами помогла детям запустить ракету в космос с космодрома Байконур.

За это время, агентство успело поработать с такими компаниями, как Danone, Мултон и Campari. Серафима отмечает, что пул клиентов пока не очень большой, но для студии важнее строить длительные партнерские отношения и развиваться внутри клиента.

«Мы участвуем только в проектах, в которых есть задачи, интересные RODNYA: мы никогда не беремся за абонентское сопровождение и все, что хоть немного напоминает классический PR без возможности реализовать креативный потенциал команды. Поэтому, конечно, иногда приходиться отказываться», - говорит Гурова.

Итоги 2016 и планы на 2017

Финансовые результаты агентства превзошли плановые ожидания: общий оборот компании в 2016 году по международному стандарту финансовой отчетности составил 75 млн. рублей. Напомним, год назад команда прогнозировала результат в 45 млн. рублей. Для запуска бизнеса RODNYA воспользовалась банковским кредитом, который сейчас уже успешно закрыт.

«Год был замечательным в своей сложности и новизне. Я и моя команда очень оптимистично смотрим в будущее. У нас амбициозные планы на 2017 год, о которых мне не хотелось бы рассказывать. Уверена, всегда лучше говорить о результатах, чем о планах», - подводит итоги Серафима.

Сейчас RODNYA работает только в России и в основном с FMCG-компаниями. Но этим рынок не ограничивается, отмечает Серафима, и студия будет расширяться. Главное в построении своего бизнеса – потенциал для роста и собственные оригинальные идеи. Клиентам нужен уникальный подход, обычное агентство никого не заинтересует, уверены в RODNYA.

Серафима Гурова, основатель креативной PR-студии RODNYA



Текущая прибыль компании позволит нам улучшить структуру команды, принять в команду новых бойцов с нестандартной экспертизой. Например, мы уже несколько месяцев ищем человека на позицию media geek, это многогранная позиция, таких людей всегда искать тяжело, но в рамках нашего подхода его роль безгранично важна. Также мы внутри регулярно работаем над рядом специфических pr продуктов, которые внедряем и предлагаем нашим клиентам. Это требует серьезных вложений как в людей, так и в технологии.



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