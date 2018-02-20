CEO компании Хачатур Помбухчан и представитель группы ВТБ пообщались с инвесторами впервые после ухода Сергея Галицкого

Краснодарский ритейлер «Магнит» провел совещание с инвесторами, в котором приняли участие новый CEO компании Хачатур Помбухчан и первый заместитель президента – предправления ВТБ Юрий Соловьев. По их словам, «Магнит» сделает ставку на увеличение рыночной капитализации, планируя дальнейшее развитие в основном за счет органического роста, сообщает «Коммерсант».

После ухода Сергея Галицкого ритейлер продолжит придерживаться стратегии органического роста, но при этом не станет открывать «по 3–4 тыс. магазинов в год». В то же время новый глава «Магнита» не исключил покупки небольших региональных игроков, однако пока переговоров по сделкам M&A не ведётся.

Инвесторы также узнали, что в рамках изменения стратегии «Магнита» часть инвестиций, запланированных в 2018 году на вертикальную интеграцию, могут быть перераспределены. Ритейлер, впрочем, не намерен отказываться от планов по развитию собственного производства продуктов питания.

Планируется, что от ВТБ в обновленный совет директоров «Магнита» войдут Алексей Махнев и Тим Демченко. Свои места сохранят в нем Хачатур Помбухчан и Илья Саттаров. Еще три места займут независимые директора. Совет директоров определит размер программы обратного выкупа акций «Магнита». По словам господина Помбухчана, компания не исключает, что выкупит с биржи собственные акции на $200 млн. Они пойдут на программу стимулирования менеджмента.

Напомним, основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1% продуктового ритейлера банку ВТБ. Сумма сделки составит 138 млрд рублей, по её условиям, Галицкий вышел из его совета директоров, оставив себе 3% акций розничного оператора.