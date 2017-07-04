Сеть развивает собственный индустриальный парк в Краснодаре



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Крупнейший продуктовый ритейлер «Магнит» начал развитие собственного индустриального парка в Краснодаре. Уже зарегистрированы два первых предприятия по производству пищевых полуфабрикатов и бытовой химии, сообщает РБК.

В рамках нового проекта зарегистрировано два предприятия: «Волшебная свежесть» - займётся производством бумажных изделий, парфюмерии и бытовой химии, «Морозные припасы» - будет изготавливать замороженные полуфабрикаты, в том числе мясо, мороженое и мучные изделия.

Сейчас на территории парка возводят инженерную и транспортную инфраструктуру. Кроме того, планируется возвести комбинат бытового обслуживания и общежитие для работников предприятий. «Основная задача компании — строительство и эксплуатация имущественного комплекса парка», — пояснил представитель пресс-службы «Магнита».

Основатель и основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий подписал инвестиционное соглашение о создании индустриального парка в Краснодарском крае ещё в 2015 году. Ранее он заявлял, что планирует открыть собственное производство продуктов питания в России и что «Магнит» может вложить в это около 52 млрд рублей в ближайшие 5-6 лет.

Напомним, что в марте этого года «Магнит» занялся развитием нового направления – собственной аптечной сети в Краснодаре.