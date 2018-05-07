В России фильм заработал 310 млн рублей за минувший уикенд

Американский фантастический фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал в прокате $ 1 млрд за 11 дней, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм от Marvel и Disney собрал эту сумму ещё до старта проката в Китае. Отмечается, что подобные сборы за такой срок были зафиксированы впервые.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю считался фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», который собрал $ 1 млрд за 12 дней. Всего отметку в миллиард преодолели 34 фильма.

Ранее новые «Мстители» установили абсолютный рекорд в американском и мировом прокатах по сборам за первые выходные. За первый уикенд картина собрала $ 630 млн, из них $ 250 млн — в США и $ 380 млн — за рубежом.

По данным портала Kinobusiness, в России фильм в прошедшие выходные занял первую строчку кинопроката, собрав 310 млн рублей. На втором месте оказался фильм Константина Хабенского «Собибор» — он заработал 106,5 млн рублей.

Напомним, ранее сроки проката «Мстители: Война бесконечности» в России сдвигались в интересах российского кино, в частности, картины «Собибор», в создании которой участвовал министр культуры Р Ф Владимир Мединский. Позже премьеру американского фильма вернули на 3 мая.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» режиссеров Энтони и Джо Руссо основан на комиксах издательства Marvel Comics о приключениях команды супергероев. Картина является сиквелом предыдущих экранизаций 2012 и 2015 гг.