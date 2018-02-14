Кинопрокатчики связывают перенос с выходом в прокат ряда российских картин

Премьера фильма «Мстители 3: Война бесконечности» состоится в России не 3 мая, как было заявлено прокатчиком, а 11 мая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замминистра культуры Сергея Обрывалина. Перенос премьеры американского фильма может быть связан с выходом в прокат ряда российских картин.

Официальные причины переноса не называются. Однако известно, что 19 апреля в российский прокат выходит картина «Тренер», режиссерский дебют Данилы Козловского, 26 апреля – драма «Танки» режиссера Кима Дружинина, а майские праздники начнутся с картины Константина Хабенского «Собибор».

Кинотеатральные сети недовольны переносом «Мстителей». Этот перенос отрицательно повлияет на общую выручку кинотеатров. Горизонт планирования иностранных крупных релизов – несколько лет, «Мстители» встали на эту дату еще года полтора назад, «а российские релизы – это вечный сюрприз», сообщают участники рынка.

Напомним, в январе Минкультуры изменило дату выхода в российский прокат фильма «Приключения Паддингтона 2». Кинопрокатчики посчитали, что министерство таким образом хочет повысить посещаемость отечественной картины. Российская ассоциация владельцев кинотеатров тогда заявила о грубом вмешательстве Минкульта в свою деятельность.