Раскрутить сервис помог Instagram Ольги Бузовой, контракт с которой обошелся всего в 100 тысяч рублей



Соцсети

Социальные сети взорвало новое приложение Teleport на основе нейросетей, которое за секунду превращает селфи в коллаж с разноцветными волосами, сообщают "Ведомости".

Teleport на данный момент занимает второе место в рейтинге бесплатных приложений AppStore, его скачали уже 1,5 млн раз. Программа обрабатывает фотографии пользователя, а именно - меняет цвет волос и фон фотографии, "перемещая" человека в различные места. Сооснователь проекта Виктор Кох сообщает, что в основе технологии лежит принцип нейросети, который помогает отделять от фона волосы и силуэт человека. Для обучения программы пришлось отделить фон от изображения на 30 000 графических файлах.

Teleport зарегистрирован в США, проект уже получил инвестиции в $1 млн. Основным инвестором выступил предприниматель Альберт Нисанов. Основатели сервиса ведут переговоры о маркетинговых контрактах с косметическими брендами и заинтересованы в своем поглощении. По словам Коха, раскрутке приложения помог Instagram Ольги Бузовой, аудитория которого составляет 10,1 млн подписчиков. Контракт со звездой обошелся авторам приложения в 100 000 рублей.

Создатель приложения Prisma, некогда также взорвавшего Сеть, Алексей Моисеенков скептически относится к перспективам Teleport на зарубежном рынке. По его мнению, подобные программы – FaceApp и Fabby не смогли существенно монетизировать свои сервисы: попробовав их, пользователи больше к ним не возвращаются.