Новая модель вышла на китайском рынке

У Nokia 3310 появилась 4G-версия. Модель вышла на китайском рынке, презентацию международной версии ожидают на выставке MWC 2018 в Барселоне. По сравнению с предыдущей версией Nokia 3310 4G немного больше и легче. Телефон поддерживает сети четвертого поколения (LTE) и может стать точкой доступа Wi-Fi.

На новой модели установлена мобильная ОС YunOS, разработанная Alibaba на основе Android. Nokia 3310 4G получила двухъядерный процессор 1,5 ГГц, 256 МБ оперативной и 512 МБ встроенной флеш-памяти, сообщает Ferra.ru. Прочие параметры (дисплея, камеры) остались прежними.

Напомним, легендарную модель возродили в 2017 году. Первая версия обновленной Nokia 3310 поддерживала работу только в сетях GSM (2G). Осенью вышла 3G-версия.