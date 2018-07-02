Бизнесмен снизит долю с 24% до 20%, как этого требует законодательство

«Национальная медиа-группа» готова купить долю бизнесмена Романа Абрамовича в компании «ОРТ-КБ», которая является акционером «Первого канала», пишет «Интерфакс». В результате сделки Абрамович может сохранить косвенный контроль над 5% телеканала, а НМГ — увеличить свою долю в «Первом канале».

Ранее стало известно, что Роман Абрамович намерен продать часть акций АО «Первый канал» в связи с получением гражданства Израиля. Это необходимо сделать для приведения структуры собственности компании в соответствие с требованиями закона о СМИ, по которому иностранцам и лицам с двойным гражданством нельзя напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ.

Сейчас Абрамовичу принадлежит компания «ОРТ-КБ», владеющая 24% акций АО «Первый канал», учредителя телеканала. По словам источника «Интерфакса», бизнесмен намерен сохранить за собой 20% «ОРТ-КБ».

По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается информагентство, контрольный пакет акций «Первого канала» находится у государства: 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% - у ФГУП «ТТЦ Останкино». Остальные акции АО «Первый канал» у частных инвесторов: компании «ОРТ-КБ» Абрамовича принадлежат 24%, а 25% акций — у ООО «Растрком-2002», которое принадлежит «Национальной медиа группе».