Все подробности коммуникационной кампании от официального партнера FIFA

Компания Visa является официальным партнером FIFA в категории «платежные услуги» и отвечает за обеспечение платежной инфраструктуры на всех официальных объектах турнира. На Чемпионате мира по футболу Visa позиционирует себя как разработчика инновационных платежных решений, которые позволяют болельщикам не пропустить ни одного момента игры.

Благодаря картам Visa гости мундиаля могут совершать удобные и безопасные платежи, где бы они ни находились — на трибунах стадиона или дома перед экранами телевизоров. В их распоряжении свыше 3 500 платежных терминалов и 800 мобильных точек продаж, которые позволяют совершать оплату любым инновационным способом: картой с бесконтактной оплатой, платежным браслетом или кольцом.

В конце 2017 года Visa запустила коммуникационную кампанию, которая проходила в три этапа. Первый этап пришелся на декабрь 2017 и был приурочен к жеребьевке перед Чемпионатом. В рамках кампании стояли следующие задачи: маркетинговая — стимулировать использование Visa для совершения покупок онлайн и коммуникационная — помочь потребителям не пропустить момент, когда нужно начинать покупать билеты на чемпионат мира. В качестве каналов продвижения бренд задействовал интернет-баннеры и социальные сети.

Второй этап стартовал 5 февраля и продлился до 5 апреля. Промокампания с розыгрышем билетов была призвана стимулировать оплату каждодневных покупок картами и сообщить потребителям, что таким образом они получают шанс попасть в команду Visa — единственную команду, которая гарантированно выйдет на поле финала чемпионата. Капитаном команды выбран Александр Кержаков.

Участвовать в кампании мог любой держатель карты Visa, который совершил покупки по карте на сумму от 300 рублей и зарегистрировал чеки на сайте fifa.visa.ru, при этом с каждым новым чеком шансы на победу увеличивались. Всего было разыграно пять главных призов, каждый на двух человек. Среди других призов были билеты на четвертьфинал и групповые матчи, а также фирменные сеты болельщика.

Для продвижения акции использовались ТВ, диджитал, радио, соцсети, ПОС-материалы в точках продаж — на последней миле принятия решения о способе оплаты. Visa считает этот канал очень эффективным, так как именно здесь потребитель решает, как именно оплатить покупку.

Третий этап «Поддержка во время Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018» включал тизер в апреле, а сам он начался 10 мая и закончится 15 июля. Маркетинговые задачи: стимулировать оплату покупок по картам Visa, опираясь на два ключевых фактора — удобный, практически незаметный процесс оплаты благодаря использованию инновационных платежных устройств, таких как кольца и браслеты, что позволяет не отвлекаться от просмотра игры и не пропустить самого главного, а также возможность участвовать в партнерских промоакциях и выиграть билеты на матчи.

Коммуникационные задачи: построить знание о том, что Visa предлагает удобные способы оплаты, которые позволяют сделать этот процесс практически незаметным, и поэтому можно не отвлекаться от просмотра футбола и не бояться пропустить важный момент чемпионата.

Каналы продвижения: наружная реклама, аэропорты, интернет (онлайн-видео, баннеры, социальные сети). Кроме того, бренд позаботился о масштабном присутствии в точках продаж.

Лицом маркетинговой кампании Visa стал известный футболист Златан Ибрагимович. Выбор амбассадора обусловлен не только его исключительной популярностью и спортивными достижениями — Златан также является послом ООН, предпринимателем и полиглотом (в его арсенале — пять языков).

Благодаря Visa Ибрагимович приехал в Россию, чтобы продемонстрировать, насколько просто и удобно использовать бесконтактные платежные технологии на каждом этапе путешествия.

Промоакции для держателей карт Visa

Расплачиваясь картой Visa в магазинах розничной сети «Магнит» и на АЗС «Газпромнефть», клиенты получали шанс выиграть билеты на ЧМ и другие ценные призы с символикой FIFA. Так, участники акции #ПлатиКакЗлатан могли выиграть платежное кольцо Visa — для этого необходимо было разместить селфи, сделанное в гербе Златана, на сайте и поделиться им в соцсетях. Кроме того, в рамках подготовки к турниру Visa провела несколько десятков активностей с банками-партнерами.

Состав творческой группы

Visa

Юлия Галина, старший директор департамента маркетинга Visa в России

Ана Инджич, директор департамента маркетинга Visa в России

BBDO Moscow

Влада Обухова — управляющий директор BBDO

Андрей Иванов — креативный директор BBDO

Луиза Васютина — директор группы по работе с клиентами

Кристина Геворкян — менеджер по работе с клиентами

Анна Кау-тен-чжи — старший арт-директор

Евгений Гаврильченко — копирайтер

Proximity

Макс Банников — директор по работе с клиентами

Варвара Корепанова — директор группы по работе с клиентами

Полина Сатлейкина — менеджер диджитал-проектов

Дмитрий Иванов — диджитал-продюсер

Илья Андреев — креативный директор

Lee Kin Loong — арт-директор

Юрий Кабасин — копирайтер