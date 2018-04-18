Visa объявила, что всемирно известный футболист Златан Ибрагимович станет новым лицом ее глобальной маркетинговой кампании, приуроченной Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России.
Как официальный партнер FIFA в категории «платежные услуги», Visa в сотрудничестве со Златаном поможет поклонникам футбола не пропустить ни одного момента игры этим летом.
«Я очень рад возможности работать вместе с мировым лидером в области платежей. Я всегда стремлюсь быть лучшим в футболе, и партнерство с Visa отражает это мое стремление быть лучшим», — поясняет Златан Ибрагимович, футболист и новое лицо кампании Visa в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA.
Златан Ибрагимович — один из самых именитых мировых спортсменов, игравший в составе команд Англии, Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и США. За свою блестящую карьеру он завоевал 33 футбольных трофея. Златан считается одним из лучших нападающих в истории футбола и одним из наиболее выдающихся футболистов своего поколения.
Златан известен не только своими спортивными достижениями. Он родился в Швеции. Его отец босниец по национальности, а мать хорватка. Златан не только легенда футбола, но и посол ООН, предприниматель, он говорит на пяти языках. Футболист воплощает глобальные ценности бренда Visa.
«Златан Ибрагимович поражает не только своими невероятными спортивными достижениями, но и всемирной известностью и яркой индивидуальностью. Мы в компании Visa рады сотрудничать со Златаном в рамках кампании, приуроченной к Чемпионату миру по футболу FIFA, предлагая платежные инновации, чтобы укрепить связь с миллионами болельщиков по всему миру, продемонстрировав в очередной раз, как Visa помогает оказаться «там, где вы стремитесь быть», — отмечает Линн Биггар, директор по маркетингу и коммуникациям Visa Inc.