Вместе с футболистом Visa запустит глобальную маркетинговую кампанию

Visa объявила, что всемирно известный футболист Златан Ибрагимович станет новым лицом ее глобальной маркетинговой кампании, приуроченной Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России.

Как официальный партнер FIFA в категории «платежные услуги», Visa в сотрудничестве со Златаном поможет поклонникам футбола не пропустить ни одного момента игры этим летом.

«Я очень рад возможности работать вместе с мировым лидером в области платежей. Я всегда стремлюсь быть лучшим в футболе, и партнерство с Visa отражает это мое стремление быть лучшим», — поясняет Златан Ибрагимович, футболист и новое лицо кампании Visa в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA.

Златан Ибрагимович — один из самых именитых мировых спортсменов, игравший в составе команд Англии, Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и США. За свою блестящую карьеру он завоевал 33 футбольных трофея. Златан считается одним из лучших нападающих в истории футбола и одним из наиболее выдающихся футболистов своего поколения.

Златан известен не только своими спортивными достижениями. Он родился в Швеции. Его отец босниец по национальности, а мать хорватка. Златан не только легенда футбола, но и посол ООН, предприниматель, он говорит на пяти языках. Футболист воплощает глобальные ценности бренда Visa.