Члены ассоциации выступили с аргументацией в защиту проведения торгов именно в формате конкурса, а не аукциона

Члены Национальной ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК) сообщили, что официально поддерживают оспариваемые ФАС результаты конкурса на размещение наружной рекламы в Санкт-Петербурге, проводимого летом 2017 года. Кроме того, они аргументировали необходимость проведение торгов именно в формате конкурса, а не аукциона.

В ассоциации считают, что, несмотря на условие проведения торгов в форме конкурса или аукциона в соответствии с Федеральным законом №38-ФЗ «О рекламе», органы местного самоуправления вправе сами выбирать форму проведения торгов.

Российский и международный опыт проведения торгов в форме аукциона показывает, что это может привести к банкротству и долгам крупных операторов, потере бюджета для городов и рабочих мест в отрасли. Кроме того, форма аукциона предоставляет возможность участия практически всем желающим, что зачастую приводит к отрицательному результату в процессе исполнения победителем договорных обязательств. А требования, определяемые конкурсной документацией, могут исключить участие несостоятельных и неблагонадежных компаний.

«Ситуация в Санкт-Петербурге после конкурса, прошедшего в августе 2017 года, является наглядным положительным примером взаимодействия между бизнесом и городом. Благодаря такой форме торгов город увеличил объем поступлений в бюджет, сохранив при этом гарантии получения дохода в 100%-м объеме. Несмотря на общее сокращение количества конструкций на 26,4%, средняя стоимость размещения для рекламодателей по сравнению с Москвой остается существенно ниже (почти в 3 раза). Сокращение количества конструкций в данном случае также положительно повлияло на городскую инфраструктуру – центр города был очищен от информационных шумов, благодаря чему улучшился облик культурной столицы», – говорится в сообщении ассоциации.

В НАВК уверены, что наружная реклама играет важную социальную роль, так как с помощью рекламных конструкций органы власти и могут общаться с аудиторией. Таким образом, реклама является действенным инструментом во взаимодействии власти с населением.

Ранее руководителю комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергею Серезлееву пришлось объяснять, почему торги на размещение наружной рекламы проводились на конкурсной основе, а не в форме аукциона. На обсуждении присутствовали представители не профильных кампаний, Ассоциации Наружной Рекламы «Национальный рекламный стандарт», президентом которой является Вячеслав Ананских, а также руководитель межрегионального профсоюза по поддержке малого и среднего бизнеса «Наше право». Однако представители индустрии наружной рекламы не были приглашены для участия в дискуссии.

Напомним, летом прошлого года северная столица провела торги, которые теперь ФАС оспаривает в суде.