ФАС нашла новые нарушения в торгах по наружной рекламе в Санкт-Петербурге



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Федеральная антимонопольная служба признала обоснованными жалобы на конкурс по размещению наружной рекламы в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка». Комитету по печати Петербурга, который является организатором конкурса, предписано устранить нарушения, но сроки пока не установлены.

Ранее нарушения в конкурсной документации нашло петербургское УФАС, после чего Смольный сдвинул сроки подачи заявок на месяц до 3 августа 2017 года. Новые претензии антимонопольщиков, по всей видимости, снова внесут корректировки в сроки проведения торгов.

Рынок наружной рекламы в Петербурге с 2013 года существовал вне правового поля, конструкции участниками рынка эксплуатировались без договоров. Смольный 2 июня 2017 года объявил о торгах на право аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций сроком на 10 лет, стартовая цена контракта – 985 млн. рублей. Подведение итогов конкурса было запланировано на 20 июля. Все это время конфликты вокруг торгов и работы петербургского Комитета по печати не утихают.