Форма вызвала неоднозначную реакцию у пользователей



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Вице-премьер Аркадий Дворкович в материале Sports.ru раскритиковал новую форму национальной юношеской команды, которую ранее представила компания Zasport.

Дворкович написал в Twitter, что новую форму необходимо переделать. Мнения пользователей на этот счёт разделились. Одни поддержали вице-премьера, других возмутило его высказывание: «Так можно каждый месяц переделывать - деньги не свои, народные», - писали юзеры.

Напомним, что 13 июля в Инновационном центре Олимпийского комитета России Zasport презентовала новую форму юниорской команды для участия в летнем европейском юношеском фестивале. Ранее комитет отказался от услуг Bosco, которая была официальным экипировщиком с 2002 года, и подписал контракт с ZASPORT.