Интервью с Глебом Сахраем, генеральным директором PRT Edelman Affiliate





С 24 по 29 мая в Таиланде пройдет двенадцатая флагманская конференция IZMENI SOZNANIE, ежегодно собирающая 400 лидеров мнений индустрии digital-маркетинга. В этом году делегатам будет предложено подробно обсудить тему «новых денег» - перераспределению бюджетов в стремительно меняющихся отраслевых реалиях. В преддверии проекта Sostav задал несколько традиционных вопросов Глебу Сахраю, генеральному директору PRT Edelman Affiliate – продюсеру крупнейших отраслевых мероприятий в России.

- Глеб, можешь поподробнее рассказать, о каких «новых деньгах» пойдет речь?

- Под «новыми деньгами» мы имеем в виду бюджеты, которые рекламодатели готовы выделять на digital не только как на медиа-канал, а как на канал продаж. Электронная коммерция стала по-настоящему кормить множество индустрий. Отчасти, в связи с этим, привычная экосистема взаимодействия между клиентами, площадками и агентствами претерпевает значительные изменения. По сути, происходит вторая digital-революция, и это, на наш взгляд, самая актуальная тема последнего времени, которую все очень хотят обсудить в комплексе. С учетом того, что digital-тренды стали «умнее» и технологичнее.

Возможность сделать это столь представительным составом случается раз в году на IZMENI SOZNANIE. Говорим это без лишней скромности. Также тему «новых денег» отражает и креатив этого года – логотип IZMENI SOZNANIE в виде банкноты. Его для нас разработало агентство DeLuxe Interactive, с которым мы сотрудничаем уже третий год подряд.

- То есть, похоже, вам предстоят жаркие дебаты?

- Я в этом уверен! Более того, именно на них есть запрос со стороны рынка. Слишком много изменений произошло за последнее время. Поэтому именно в формате дебатов и будет построена вся бизнес часть. Клиенты готовы рассказать, за что они готовы платить. Площадкам нужно представить или анонсировать свои новые продукты, агентствам – обсудить свою роль и то, скажем так, value. Очень надеемся, что в споре родится устраивающая все три стороны истина.

- А что с вечеринками? Все-таки к солнцу и морю едете.

- В этом году у нас дальнее направление и длинный перелет. Конференция продлится четыре дня, а не три. Поэтому мы называем ее «флагманской». Так что помимо работы,будет много хорошей музыки, новых форматов work & fun и сюрпризов, о которых рассказывать не будем, чтобы они таковыми и оставались. Единственное, что можем обещать – разочарованных не будет.

- Спасибо, Глеб, удачи вам в Таиланде!

- Спасибо! Она нам понадобится! Азия – сложное направление с точки зрения организации, и текущий проект – очередной настоящий вызов для нашей команды.